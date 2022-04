Campaña Lima Te Cuida | Fuente: Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima, a través de Sisol Salud, realizará una campaña de vacunación y pruebas de descarte de la COVID-19 en Cercado de Lima y Lince como parte de la estrategia territorial que busca la detección y atención temprana de esta enfermedad.

La campaña inicia este lunes 25 de abril en la losa deportiva del condominio Mariscal de Orbegoso, en la Urb. Panda, sector 17 (Cercado); y el miércoles 27, al bulevar de Francisco Lazo, en la cuadra 18 del Jr. Manuel Candamo (Lince)

Además, el viernes 29 la población podrá acercarse al parque La Muralla en Cercado de Lima.

El horario para los vecinos que necesiten aplicarse alguna de las dosis o pasar por una prueba de descarte de la COVID-19 será de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

En cada uno de los puntos también se vacunará contra la influenza, habrá consejería nutricional, y descarte de anemia y diabetes.

A la fecha, se han realizado más de 201 campañas de salud Lima Te Cuida y se han tomado más de 41 197 pruebas de descarte de la COVID-19 a la población más vulnerable de Lima Metropolitana.

