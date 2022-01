El operativo se viene realizando también en Santa Anita y San Luis. | Fuente: Andina

La mancomunidad de Lima Este supervisa desde tempranas horas de este lunes que los conductores del transporte público cuenten con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. También revisan que se cumplan los aforos en los buses por las normas del estado de emergencia.

RPP Noticias llegó hasta la avenida La Molina con Javier Prado para supervisar el operativo. Sandra Huamán, gerenta general de la mancomunidad señaló que por el momento solo están realizando labores de controles.

“Se está verificando, pidiendo el carné de vacunación con la ayuda de la Policía Nacional, la Autoridad del Transporte Urbano y los gobiernos locales para que cumplan con las medidas sanitarias y aforos”, explicó.

Asimismo, explicó que esta supervisión se continuará realizando en los próximos días verificando que se cumpla lo dispuesto por el Gobierno.

Horarios de transporte público

A partir de este viernes, 7 de enero, entran en vigor nuevos horarios para el transporte público de Lima y Callao, informó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Los horarios se han tenido que adaptar ante los cambios en el toque de queda, que ahora va de 11:00 p.m. a 4:00 a.m. en la capital y en el primer puerto.

De tal manera, los nuevos horarios son:

-El servicio del Metropolitano se brindará de lunes a domingo de 5:15 a.m. a 10 p.m., en la ruta troncal y hasta las 11 p.m. en sus servicios alimentadores.

-La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.

-Los Corredores Complementarios operarán de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. con sus servicios habituales.

-El servicio de transporte regular en Lima y Callao atenderá en el horario de lunes a domingo de 4:30 a.m. a 11:00 p.m.

-El servicio de taxi autorizado por la ATU podrá funcionar las 24 horas del día. Entre las 11:00 p.m. y 4:00 a.m. se podrá trasladar a las personas que presten servicios esenciales y cuenten con su pase laboral o credencial de su centro de trabajo vigente. También se podrán movilizar quienes necesiten atención médica o aquellos que se dirijan al aeropuerto portando su boleto aéreo.

