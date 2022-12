Vecinos denuncian mal uso de casetas de seguridad abandonada | Fuente: RPP | Fotógrafo: Johana Quispe

Los vecinos de La Molina denunciaron este viernes, a través del Rotafono, que grupos de jóvenes utilizan una caseta de seguridad abandonada en el parque Paul Harris para fumar y tomar bebidas alcohólicas.

Luis Enrique Soriano Quispe señaló a RPP Noticias que continuamente se hace mal uso de las instalaciones del municipio, irrumpiendo la tranquilidad de los vecinos.



En videos enviado a RPP Noticias se observa cómo un grupo de jóvenes sale de la caseta de seguridad o cómo un joven se retira del lugar con una mochila por las ventanas.







Envían carta al alcalde de La Molina

El pasado 15 de noviembre los vecinos del parque Paul Harris enviaron una carta al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra para que pueda tomar cartas en el asunto. Sin embargo, no han encontrado respuesta.

"Es una garita que se supone es para serenazgo y la construyeron al costado de una antena. Se le ha cursado una comunicación al alcalde, pero no hay respuesta. Uno le pregunta a los serenos y dicen que no hay ninguna orden. La verdad es que nos sentimos desamparados ante una situación que es real y que cada vez está peor", dijo.



Además, los vecinos piden a los serenos de La Molina que brinden seguridad en los alrededores del parque para tranquilidad de las familias.

