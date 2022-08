Controlan incendio en galería "El Misti" en La Victoria | Fuente: RPP

Los bomberos controlaro un incendio que se originó este martes en el centro comercial "El Misti", ubicado en el cruce del jirón Misti con la avenida Manco Cápac, en el distrito de La Victoria.

Hasta el lugar llegaron más de seis unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre ellos un camión cisterna y una ambulancia.

Según información preliminar, hasta el momento no se reportan personas heridas debido al incendio de código 2.

"A Dios gracios todo bien, se ha controlado de manera eficiente este incendio. La Policía ha coberturado de inmediato esta zona y se viene dando seguridad a la mercadería en los exteriores de esta galería", indicó a RPP Noticias el general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima.

Se conoce que en el centro comercio "El Misti" se venden productos inflamables, como colchones, cunas y ropas para bebés.

A través de imágenes enviadas al Rotafono de RPP Noticias, se pudo apreciar como los trabajadores y clientes evacuaban la zona comercial en medio del humo.

Desvían buses del Corredor Morado

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informó que debido al incendio en la citada galería de la av. Manco Cápac, los buses del Corredor Morado desviarán su ruta de manera temporal por el jr. Humboldt, la av. Iquitos y el jr. Montevideo, en el sentido de sur a norte.

#ATUInforma Debido a un incendio que ocurre en estos momentos en una galería de la av. Manco Cápac (La Victoria), los buses del Corredor Morado desviarán su ruta de manera temporal por el jr. Humboldt, la av. Iquitos y el jr. Montevideo, en el sentido de sur a norte. pic.twitter.com/nEhkAPxXgU — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 2, 2022

