Pareja se cayó cuando trataba de abordar un taxi. | Fuente: RPP

Lucía Sánchez (70) y Reynaldo Huamán (91) se cayeron el pasado viernes 30 de setiembre a una zanja de dos metros de profundidad, cuando estaban por abordar un taxi en las inmediaciones de la cuadra siete de la avenida Parinacochas, en el distrito de La Victoria.

El incidente se registró en las obras que realiza Sedapal en este punto del distrito. En las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, se aprecia el preciso instante en que Reynaldo cruza por el estrecho camino, pierde el equilibrio, empuja a su cónyuge y ambos terminan cayendo al agujero.



Aunque no sufrieron lesiones severas, la pareja de ancianos ha quedado adolorida tras el accidente. Ambos cuentan a RPP Noticias que no solo los dolores les impiden conciliar el sueño, sino también las constantes pesadillas donde rememoran el momento de la caída.





Reynaldo Huamán (90) y Lucía Sánchez (71). | Fuente: RPP

“Siento muchos dolores. Me duele a la altura del cuello y toda la cabeza, los codos, la rodilla y el abdomen. He sido operada hace cuatro meses, me han sacado la vesícula y no sé cuándo podré comer. Hasta el pulmón me duele, porque la caída ha sido de espaldas y mi esposo cayó encima”, detalló doña Lucía.

Tras el accidente de la pareja, la zanja ha sido completamente cerrada y el camino fue ampliado para facilitar el tránsito peatonal.

Sedapal responde

A través de un comunicado, Sedapal señaló que la empresa contratista Concyssa está encargada de las obras ejecutadas en la cuadra 7 de la avenida Parinacochas. Además, reportó que los adultos mayores fueron atendidos en la Clínica Internacional de San Borja el día que se registró el accidente.

Según la misiva, Concyssa ha recibido el informe médico remitido por la clínica y hoy, martes 4 de octubre, los representantes de la compañía se reunirán con el hijo de Lucía y Reynaldo.

Sedapal concluyó su pronunciamiento expresando su solidaridad con los afectados y comprometiéndose a seguir el caso.