Las polémicas frases del abogado de Moisés Mamani al rechazar la acusación de su sobrina

Eduardo Piaggio, abogado de Moisés Mamani. | Fuente: Congreso

El abogado del congresista Moisés Mamani, Eduardo Piaggio, rechazó la denuncia que hizo su sobrina contra él respecto a un supuesto tocamiento indebido que ella padeció cuando era niña.

La sobrina del abogado narró a ATV Noticias que este hecho habría ocurrido cuando ella tenía entre 11 y 13 años de edad. "Me dejó tan afectada que no recuerdo ni siquiera muy bien la edad que tenía", dijo en el programa. La víctima señaló que al ver que Piaggio defendió el caso del parlamentario Moisés Mamani se sintió "burlada".



El abogado Eduardo Piaggio estuvo La Rotativa del Aire y Edición Mañana de RPP Noticias y dejó estas frases al intentar defenderse de la grave acusación.

1. “Ella en una oportunidad cuando era joven me dejó de hablar y tenía una actitud hostil, cuando le pregunté, ella me dijo ‘tú me tocaste cuando yo tenía 11,12 o 13 años’. No me acuerdo. ‘No he hecho eso’, le contesté y ella refirió ese relato. Yo le dije mira ‘no quiero tener problemas contigo. Somos familia. Si tú consideras que ha habido yo te pido disculpas y superamos el incidente’”.



2. “Mi sobrina es una persona que tiene antecedente de conducta negativa, y la familia creyó en mi versión. Come le digo cada familia conoce a los integrantes de su familia”



3. “No estoy justificando, pero a veces un ‘tas tas’ o un jalón no es un tocamiento indebido”



4. “Soy una persona que no le gusta jugarse de manos. Podría haber sido un ‘tas tas’ mal interpretado o un jaloneo”



5. “No quiero decir que sea mentirosa, pero ella pudo haber malinterpretado algún jaloneo, o algo por el estilo”.



6. “Pude haber sido un palmazo”



7. “Ella tiene una vida alegre, tiene su pareja, tiene su relación. […] Yo creo que ella en lugar de estar sufriendo internamente, estará pensando ‘ya lo fregué a ese desgraciado, que tanto tiempo me ha estado fastidiando’”.



8. “Tengo un recuerdo vago”



9. “Pudo ocurrir un hecho que de pronto pudo ser malinterpretado y que de repente eso ha generado un odio hacia mí”.