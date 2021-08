Este es el panorama en la agencia de la empresa León Express, en Lima. | Fuente: RPP

La agencia en Lima de la empresa León Express, propietaria del bus que se accidentó esta madrugada en la Carretera Central, dejando un saldo de al menos 17 fallecidos, se encuentra cerrada

Familiares de las víctimas han llegado desde muy temprano a la agencia, ubicada en la cuadra 15 de la avenida 28 de Julio, en La Victoria, pero se encontraron con la ingrata sorpresa de que está cerrada.

“Ahora he venido a averiguar y no hay nadie, no tenemos información. No sabemos nada. Está cerrado (la agencia), no hay nadie”, dijo una mujer, que acudió para tener información sobre su familiar que iba en el bus accidentado.

Sin información

La señora, quien dijo ser familiar de Alejo Lindo Criollo, señaló que tiene la información de que su pariente está siendo trasladado a Lima, pero no tiene más datos al respecto.

“Queremos información, sobre el SOAT, quien nos puede cubrir los gastos también. Por lo que tengo entendido, lo están trayendo a (Hospital) Bravo Chico”, señaló la mujer quien dijo que su pariente ha perdido los dos pies en el accidente.

Nuestra reportera indicó que algunos familiares han encontrado alguna información sobre el accidente llamando al número telefónico de la sede en Huánuco de la empresa León Express.

Esta madrugada un bus de esta empresa cayó a un barranco de la Carretera Central, dejando un saldo de al menos 17 muertos y un número indeterminado de heridos.



