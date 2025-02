Lima amaneció por segundo día bajo una persistente lluvia: ¿hasta cuándo seguirá este fenómeno meteorológico?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los limeños amanecieron por segundo día consecutivo bajo una persistente lluvia dispersa que se registró en varios distritos de la capital, principalmente, en los más cercanos al litoral.

El fenómeno meteorológico empezó poco después de las 4:00 a.m. de este lunes y se extendió hasta las 5:30 a.m. en promedio. No obstante, la llovizna dejó charcos y lodo en las veredas y pistas, lo que significó una gran molestia para transeúntes y transportistas que se aprestaban a iniciar su jornada laboral.

Un hecho preocupante que registró el equipo de RPP fue el aumento considerable del caudal del río Rímac, cuya fuerza hacía que las aguas impactaran hasta bordear los muros de contención, exactamente en la zona del puente Trujillo, lo que generó charcos en la avenida Evitamiento.

Cabe resaltar que, el último domingo, también se registró una llovizna similar en las primeras horas de la mañana. Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Metropolitana reportó ayer acumulados de lluvia. Las estaciones de la entidad registraron 1.0 mm en La Molina, 0.2 mm en Jesús María, 0.7 mm en el Callao, y 1.2 mm en Villa María del Triunfo.

¿Hasta cuándo tendremos estas lloviznas matutinas?

El Senamhi informó que esta lluvia de verano continuará hasta el próximo jueves, y que se debe "al traslado de humedad desde los Andes hacia la costa , y del mar hacia los valles".

La entidad precisó que, en esos días, "para la costa norte persistirán las lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas" y que "se prevé lluvia dispersa en distritos de la costa centro y sur".

"El martes 25 de febrero se esperan acumulados de lluvia próximos a los 40 mm/día en la costa norte, cercano a los 35 mm/día en la sierra norte, alrededor de los 25 mm/día en la sierra centro y valores por encima a los 20 mm/día en la sierra sur", indicó el reporte de la entidad.

Los departamentos afectados por este fenómeno serán Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lima, Piura y Tumbes.

En el caso de la costa, el servicio meteorológico anunció que las precipitaciones ocurrirán "principalmente en las tardes, noches y madrugadas, aunque no se descarta su presencia en las primeras horas de la mañana. A pesar de ello, se prevé que el brillo solar se mantenga, sobre todo al mediodía".

Vale señalar que el Senamhi activó, el último jueves, por 24 horas, la alerta roja en Lima y otras seis regiones, por posible activación de quebradas; debido a las intensas lluvias que están cayendo en estas zonas del país.