Algunas familias que fueron desalojadas el miércoles de la zona de 'Lomo de Corvina', en el distrito de Villa El Salvador, pasaron la noche en vías cercanas al terreno liberado como la avenida Agroindustrial, la avenida Talara y lozas deportivas.



Las personas indicaron a RPP que duermen en pistas y veredas porque no tienen a donde ir y piden a las autoridades una reubicación o tener facilidades para sacar sus pertenencias. Algunos se ubicaron sobre cartones, plásticos, carpas, dentro de mototaxis o espacios cedidos por los vecinos.



Muchas de las familias aseguraron que desde hace años alquilaban viviendas pero que tras perder su trabajo por la pandemia de la COVID-19 no tenían como pagar y se vieron obligados a invadir el terreno de 'Lomo de Corvina'.



Testimonios



Geraldine, una madre de familia, indicó que fue sorprendida por el desalojo de la Policía Nacional del Perú y lamentó haber perdido sus pertenencias durante el operativo en la concesión Señor de Luren.



"Yo ya vivía ahí, tenía mis cosas, tenía mis víveres, las ropas de mis niños, sus tablets para las clases virtuales, porque hicimos un esfuerzo para que puedan estudiar, y todo se perdió (...) lo único que queremos es un techo digno para nuestros niños, que tengan un lugar seguro donde dormir, no exponiéndonos como estamos haciendo de esta manera porque no tenemos a donde ir, por favor si pudieran reubicarnos en algún sitio", dijo.



Otra madre de familia precisó que antes de la invasión en 'Lomo de Corvina' estuvo un mes sin encontrar vivienda tras perder su trabajo como cuidadora de un terreno.



"He perdido mis cosas, han quemado prácticamente, hemos peleado para quitar, no quisieron nada (...) no tenemos dónde estar, acá vamos a permanecer, no hay plata, no tenemos nada de trabajo, estamos sin comer", manifestó.

