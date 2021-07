'El Huaralino' | Fuente: RPP

Tras año y medio de cierre, el conocido local 'El Huaralino', ubicado en Los Olivos, abrió sus puertas con un concierto piloto, con aforo limitado dentro de espacios acondicionados, como parte del cumplimiento del protocolo sanitario ante la COVID-19.



El administrador de 'El Huaralino', Juan Pablo Fernández, explicó a RPP Noticias que para el reinicio de actividades se implementaron boxes con capacidad para 8 personas dentro de 9 metros cuadrados en dos zonas: VIP y general.



"Ha sido una elaboración muy minuciosa y cuidadosa porque tenemos que cuidar la integridad física de las visitas. Somos conscientes de que la pandemia nos ha golpeado mucho, pero también necesitamos trabajar", dijo.

Más conciertos

Juan Pablo Fernández precisó que para ingresar al local se tomó la temperatura a todos los clientes, se puso alcohol en las manos y se elaboró un registro, con declaración jurada, para hacer seguimiento durante 15 días a todos los visitantes.



"El distanciamiento de un box a otro box era de dos metros y hacia los lados de un metro y medio", indicó el administrador de 'El Huaralino', quien también agradeció a las autoridades por permitir abrir el local.



Asimismo, Juan Pablo Fernández expresó su optimismo para continuar con la realización de conciertos luego de recibir llamadas telefónicas de agrupaciones y orquestas.

"Me han llamado los dueños de orquestas, me preguntan si este sábado hay evento, mi teléfono no deja de sonar, ¿Qué grupos se presentan? ¿cuánto está la entrada? ¿dónde la reservo?", afirmó.

'El Huaralino' estuvo presentando eventos hasta el 24 de febrero del 2020 y reabrió con un concierto presencial piloto de la agrupación Corazón Serrano, realizado el sábado 3 de julio.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.