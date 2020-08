Más de 20 personas lograron ser detenidas tras la intevención al local de Los Olivos. | Fuente: RPP Noticias

Tras la intervención policial en la discoteca 'Thomas Restobar' en Los Olivos, que terminó con la muerte de trece personas al intentar huir de los agentes policiales, al menos 23 personas fueron detenidos.

Entre la lista, se encuentra un menor de edad de 16 años quien se encontraba en el local. RPP Noticias conversó con la madre del menor y esta indicó que el adolescente se escapó de casa con mentiras para acudir a la fiesta en toque de queda.

"Me dijo que se iba a pasar la noche en la casa de su papá y siempre hacía eso, pero ahora no se qué pasó", expresó.

La madre señaló además que esta recibió la llamada por los agentes policiales, tomándele por sorpresa la noticia de que su hijo había mentido para escabullirse en el local nocturno.

“Está mal lo que ha hecho, porque no ha avisado a nadie. Si no me venían a avisar, yo no sabia eso. Como siempre le digo, está mal lo que hace, le tengo que conversar. Siempre tiene que pedir permiso, darse a ver dónde está. Yo confiada de que estaba con su papá”, contó la mamá.

Todos los detenidos han sido sometidos a pruebas de descarte rapido de nuevo coronavirus y 15 de ellos han arrojado positivo. Asílo informó Claudio Ramírez, director de la DIRIS Lima Norte.

Ramírez indicó que de ellos, solamente dos arrojaron anticuerpos IGG, es decir ya pasaron por la enfermedad, mientras que 13 todavía “están en fase contagiante”.

Precisó también la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha dispuesto que las personas positivas puedan ser llevadas a la Villa Olímpica para que pasen cuarentena con vigilancia del Ministerio Público y de la Policía Nacional.