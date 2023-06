Lima Los Olivos: mujer fue víctima de tres impactos de bala perdida durante secuestro frustrado

Entre la vida y la muerte. Marta Flores Fierro salió por la mañana como cualquier día comprar el pan para la casa. El temor por la inseguridad y la delincuencia estaba presente, pero -como cualquier ciudadano- no esperaba ser víctima de tres impactos de bala perdida luego del tiroteo que ocurrió en el secuestro frustado en el distrito limeño de Los Olivos.

La mujer de 54 cayó tendida en el suelo en la calle Antonio Raymondi. Vecinos llegaron a auxiliarla mientras el charco de sangre yacía sobre su cuerpo, mientras que, al otro lado, la Policía rescataba a otra madre de familia que iba a ser secuestrada por un grupo de delincuentes.

Su hija, Mariela, se encuentra en la Clínica del Norte esperando a la evolución de la salud de su madre y contó a detalle lo ocurrido:

"Salió a las 8 a comprar para la casa y en eso, a dos cuadras, ha habido un tiroteo de los policías. Nos tocaron la puerta y la encontré en el suelo. La dejaron ahí botada. La traje lo más rápido posible. Ha llegado aquí desde la 11, está en operación porque nos han dicho que no hay muchas expectativas porque ha perdido demasiada sangre", cuenta Mariela, hija de Marta, a RPP.

Mariela no se centró en el operativo, pero sí cuestionó que no haya protección a los ciudadanos cuando ocurren estos hechos en las calles de Lima. Agregó que solo un policía se acercó a la clínica. "¿Quién me va a devolver a mi madre si fallece? No tenemos voluntad de ir a una comisaría, estamos pendientes de mi madre", añadió.

Secuestro frustrado en Los Olivos

Por la mañana, una intervención policial ocurrió en el distrito limeño de Los Olivos. La Policía persiguió un auto en donde se encontraba una madre de familia que había sido secuestrada en la puerta de su colegio.

Con disparos y a alta velocidad, la policía logró que el auto se detuviera. Los delincuentes, acorralados, frenaron ante la presencia de efectivos policiales: tres hombres fueron reducidos ya que estaban heridos luego del intercambio de disparos en la calle José Santos Chocano.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, William Balladares, precisó que la PNP, tras una intensa persecución, consiguió reducir a los tres secuestradores, de nacionalidad venezolana. Agregó que la mujer salió ilesa. Vecinos informaron que fueron hasta 14 disparos.

Una vecina del lugar señaló a RPP Noticias que logró conversar con la mujer secuestrada. “Me dijo: ‘me secuestraron de la puerta del colegio, dejé a mis hijos, y de ahí me secuestraron, me apuntaron con las pistolas y me llevaron y me metieron al carro'”, contó.

Según cifras de la Policía Nacional del Perú, en los últimos seis meses se desarticularon 5 435 bandas y se desmantelaron 69 organizaciones criminales.