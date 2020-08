El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, respaldó a la Policía en intervención en Los Olivos. | Fuente: EFE

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, consideró que la operación policial en la discoteca Thomas Restobar del último sábado, durante la cual fallecieron 13 personas, no tuvo fallas y se llevó a cabo cumpliendo los protocolos para este tipo de intervenciones.

"Desde nuestro punto de vista, no ha habido ninguna falla de la operación de la Policía. La Policía está cumpliendo exactamente la función que le corresponde, que toda la población exige que se cumpla y que nosotros como Gobierno hacemos cumplir", declaró este lunes a Nada Está Dicho por RPP.

Dicha función, señaló, es velar por que se cumplan las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de la COVID-19, así como vigilar la orden de inamovilidad y la prohibición de reuniones sociales.

El jefe del gabinete recalcó que los agentes no hubiesen acudido al evento si no hubiese habido una fiesta, y esta no se hubiese realizado "si un irresponsable no hubiera congregado" a los asistentes.

Para Martos, "lo más lógico y lo más objetivo es que indudablemente los responsables son aquellos que han convocado esta fiesta incumpliendo todas las normas".

Sobre la responsabilidad del alcalde distrital, Felipe Castillo, indicó que debe ser determinada por la fiscal a cargo de la investigación. El burgomaestre ha asegurado que no pudo realizar la fiscalización correspondiente por falta de presupuesto; sin embargo, su administración solo ha ejecutado el 37% de su presupuesto.

Walter Martos también descartó responsabilidad política alguna sobre el ministro del Interior, Jorge Montoya. "El ministro lo que está haciendo es hacer cumplir que la Policía realice los operativos que corresponde, esa es su función", dijo.

"Creo que la Policía está haciendo exactamento lo que debe hacer, y desde el Gobierno damos nuestro total respaldo a la Policía porque han actuado exactamente como deberían y de acuerdo a los protocolos, como corresponde", reafirmó.