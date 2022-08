ONG Luz Ámbar advierte que Lima Metropolitana no tiene capacidad de fiscalizar nuevos límites de velocidad | Fuente: Andina

El director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, advirtió hoy, lunes 15 de agosto, que Lima Metropolitana no tiene la capacidad operativa de fiscalización para aplicar multas a los conductores que excedan los nuevos límites de velocidad.

En declaraciones a RPP Noticias, Quispe Candia aseveró que los límites de velocidad tienen que ser monitoreados por los efectivos de la Policía de Tránsito, además de cámaras, sensores y controles inteligentes de velocidad. Pero, según sus propias cifras, la capital del país no cuenta con el equipo suficiente para que el personal policial aplique las multas a los infractores.

En ese sentido, el titular de la ONG Luz Ámbar manifestó que solo la provincia constitucional del Callao cuenta con la capacidad operativa para fiscalizar los nuevos límites de velocidad, mientras que en Lima Metropolitana apenas se podrían monitorear algunas zonas.

“(Los límites) tienen que estar establecidos por un control electrónico, y ese control electrónico no existe en nuestro país, salvo en la provincia del Callao. Solamente el Callao tiene cámaras, sensores y controles de seguridad que puedan permitir sancionar a los conductores como corresponde. En el resto del país no hay cámara ni controles de velocidad…”, criticó.

“Aquí no hay una infracción a ojo de buen cubero. El policía no puede decir: ‘Usted estaba excediendo la velocidad’, eso no es posible”, dijo Quispe al comentar que un efectivo policial no puede imponer una multa sin el equipo adecuado.

Acotó que a pesar de dotar a la Policía con 30 cinemómetros (dispositivo para medir la velocidad en tiempo real), esta cantidad de equipos sería insuficiente para cubrir las áreas de mayor tránsito en Lima Metropolitana.

Asimismo, Quispe Candia cuestionó al Ministerio del Interior por “haber dejado de lado la labor de la Policía de control de tránsito”.

Recaudo de papeletas debe invertirse en señalización

Tras señalar que en los países desarrollados se han establecido controles de velocidad en zonas urbanas y carreteras, Quispe Candia consideró que todas las municipalidades a nivel nacional deberían invertir el dinero recaudado de las multas y del impuesto al patrimonio vehicular en la mejora de la señalización de vías, además de otorgar mejores equipos a la Policía para que puedan imponer multas.

“El recaudo de las papeletas entra a la caja central de la municipalidad. Ese dinero y el impuesto al patrimonio vehicular debería ser intangible para mejorar la señalización y dotar a la policía”, pidió.

“La fiscalización es absolutamente laxa, débil, pobre y los conductores no tienen el perfil adecuado”, añadió.

Límites y multas

Según la norma emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que rige a nivel nacional desde el 18 de julio pasado, los conductores no podrán exceder los 30 km/h en calles y jirones (antes era 40 km/h), y los 50 km/h en avenidas (antes era 60 km/h).



Asimismo, se modificó los límites de velocidad en carreteras que cruzan centros poblados o viviendas ubicadas de forma continua o dispersa parcialmente, zonas escolares u hospitales. En zonas comerciales: 30 km/h; en zonas residenciales: 50 km/h; y en zonas escolares / hospitales: 30 km/h.

Respecto a las multas, excederse hasta 10 Km/h por encima del límite conlleva una sanción de S/ 828 (18% de una UIT) y 50 puntos negativos en el récord del conductor. Excederse entre 10 km/h y 30 km/h por encima del límite acarreará una sanción de S/1 104 (24% de una UIT) y acumulará 60 puntos en contra en su historial.

Además, superar el límite máximo de velocidad en más de 30 km/h ocasionará una multa de S/2 300 (50% de una UIT) y se sumarán 70 puntos negativos en el historial del conductor. Cabe precisar que la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de este año equivale a S/4 600.