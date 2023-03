El agresor se dio a la fuga y se desconoce su paradero luego de atacar a su pareja | Fuente: Andina

La señora Cintia, madre de la joven que fue quemada viva en el Cercado, exigió a la Policía Nacional encontrar y capturar al sujeto que cometió este ataque. Este intento de feminicio se dio la noche del sábado.

"Su estado es crítico, reservado. La verdad es que no le dan esperanzas de vida. Cada día es un día prolongado del cual no se sabe si va a pasar la noche. Hasta el momento no hay ningún avance, los testigos han declarado, se presentó el informe médico, pero aún no existe una orden de captura porque no hay nada concreto", sostuvo a RPP Noticias.

Cinthia también indicó que su hija está en un coma inducido y no se sabe si sobrevivirá. Además, dijo desconocer que la joven tenía una relación sentimental con su agresor.

"Según las declaraciones de los testigos, que ayudaron a mi hija apagar el fuego, ell decía: 'yo no quería estar con él, no quería que me controlara, él no me perdonó que le terminara'", contó.

La señora afirmó que el sujeto es venezolano y la familia teme que se vaya del país aprovechando que no hay ninguna restricción que se lo impida.

La Defensoría del Pueblo informó hoy, a través de Twitter, que la mujer continúa internada en dicho centro de salud y que se encuentra "en estado crítico y con pronóstico reservado". La entidad indicó que un informe médico de su estado ya fue derivado a la Fiscalía.

Respecto a la captura de quien cometió el delito, la Defensoría indicó que el Ministerio Público comunicó a Migraciones la "presunta identificación del agresor" y ha solicitado a la Policía "derivar caso desde Depincri a División de Homicidios".

"Solicitamos realizar proceso de forma urgente y continuar diligencias para hallar a responsable", indicó la Defensoría.

Fiscalía abre investigación

La Sexta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima abrió el domingo una investigación contra el sujeto responsable de prender fuego a la mujer en el Cercado de Lima, durante la noche del sábado.

"Se efectuarán diligencias urgentes para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas: el reconocimiento médico legal de la víctima, acopio de imágenes de cámaras de seguridad, toma de declaraciones de testigos, inspección técnico policial y entrevista a la agraviada", se lee en el comunicado del Ministerio Público.

La víctima presenta quemaduras de tercer grado y tiene más del 50% del cuerpo afectado. Según testigos, el agresor le roció gasolina y le prendió fuego, pero los transeúntes que estaban en la zona pudieron socorrer rápidamente a la mujer. Esto ocurrió en la cuadra 1 de la av. Óscar Benavides, a pocos metros de la plaza Dos de Mayo.