Madre pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida hace más de un mes en el Rímac

Jacqueline Delgado Núñez fue vista por última vez el pasado 14 de enero. | Fuente: Rotafono

La señora Soraya Delgado Núñez hizo un pedido de ayuda para encontrar a su hija, Jacqueline Delgado Núñez (41), que desapareció el pasado 14 de enero, hace más de un mes, en el Rímac.

A través del Rotafono, la mujer contó que aquel día su hija salió de casa para ir a comprar abarrotes al Mercado 1ro de Mayo, pero nunca regresó.

La madre dijo que, pasadas unas horas, fue al mercado y preguntó a los comerciantes por su hija, pero le dijeron que no la vieron llegar a hacer las compras.

“Ella desapareció el 14 de enero, a las ocho y media de la mañana. Bajó al mercado 1ro de Mayo. Comencé a esperarla y, luego, bajé al mercado a buscar a mi hija. En el mercado no me dieron razón de ella. No había pasado por el mercado”, contó la madre.

La señora Soraya Delgado Núñez contó que su hija sufrió hace un año un caso de pérdida de memoria, por lo que teme que haya presentado esta misma condición cuando estaba yendo al mercado y se terminó desorientando.

Sin novedades

La madre ya ha interpuesto la denuncia por desaparición ante la Policía Nacional, pero ya ha pasado más de un mes y no hay novedades sobre este caso.

El día de su desaparición Jacqueline Delgado Núñez vestía polo verde y falda y zapatos color marrón. Además, portaba una cartera negra.

Quienes tengan información que ayude a encontrar a la mujer desaparecida, pueden llamar al teléfono 987069546.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: