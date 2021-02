Frida Valdivia contó su caso a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Frida Valdivia hizo un pedido de ayuda a través del Rotafono para conseguir un concentrador de oxígeno para su madre y abuelo, que están en estado grave tras contraer la COVID-19. La joven contó vino a Lima desde Chiclayo en un camión de camotes para poder atender a sus parientes enfermos.

“Busqué la manera de venir, porque sentía que mi mamá y mi abuelo me necesitaban. Busqué la manera y vine en un camión de carga que traían camote. Ahí tuve que venir con mi hija de dos años, para poder estar con mi mamá, porque siento que en cualquier momento ella se me puede ir, también mi abuelo, y no voy a estar con ellos”, relató.

Frida Valdivia señaló que la familia ha hecho actividades y colectas para juntar dinero, pero los precios de los concentradores de oxígeno han subido en demasía.

“Hasta 21 mil soles nos piden por un concentrador de oxígeno de 10 litros. El más barato que hemos conseguido es de S/ 11 800, y estamos viendo la manera de poder comprarlo, porque ahora el que necesita más es mi abuelo”, comentó.

Falta de oxígeno

La joven contó que la familia ha logrado conseguir un concentrador de oxígeno, que actualmente comparten su madre y abuelo. Sin embargo, necesitan uno más, debido a la gravedad de los casos.

“Mi mamá y mi abuelo están usando el mismo concentrador de oxígeno, pero no se dan abasto con solamente uno. Necesitan, cada uno, uno propio, porque la saturación baja y baja”, mencionó.

Quienes deseen ayudar a la familia, pueden comunicarse el teléfono 955059630.



