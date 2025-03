Magdalena: un hombre falleció tras ser presuntamente agredido por un sereno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre, identificado como Luis Enrique Sarrín Rebolledo (60 años), perdió la vida tras ser aparentemente agredido por un agente de Serenazgo de la Municipalidad de Magdalena, según informó su familia.

En diálogo con RPP, Luis Sarrín, hijo del fallecido, indicó que el incidente se produjo a una cuadra del Mercado de Magdalena. Asimismo, denunció que le solicitó al municipio del distrito los videos de vigilancia; sin embargo, le dijeron que no hay cámaras de seguridad en la zona.

“Mi padre estaba caminando, como le he podido mostrar en los videos. Él estaba caminando y, aparentemente, ha tenido una discusión verbal con un serenazgo, el cual ha bajado de la moto y, sin motivo, sin razón y de la nada, le metió un puñete, un empujón, ocasionándole que se caiga de cabeza. Lamentablemente, eso le causó la muerte. Hemos querido solicitar las cámaras de la Municipalidad de Magdalena, lo cual nos han negado diciéndonos que no nos graban, que no hay cámaras por ahí, cuando a unos 10 metros hay una cámara de la misma municipalidad”, explicó el joven.

Sin embargo, pese a la negativa del municipio, el hijo de Sarrín manifestó que tuvieron acceso a las cámaras de los vecinos, donde se ve el momento exacto de la presunta agresión.

“Al tener esa respuesta [de la Municipalidad], hemos estado viendo la manera, buscando cámaras por la zona. Gracias a Dios, tenemos imágenes claras del momento exacto. Mi padre ha estado caminando hacia la casa y se ve claramente que el serenazgo lo espera en la esquina, se baja de la moto y habrán hablado dos o tres palabras y le propina un golpe, un empujón, ocasionándole que se caiga, cayendo de cabeza fuertemente, lo cual hace esta tragedia”, recalcó.

El agente de Serenazgo acusado por la familia de Sarrín fue identificado como Cristian Alberto Hartmann Cepero y se encuentra detenido en la Comisaría de Magdalena.

Familia exige justicia

Tras el trágico incidente, el hijo de la víctima ha solicitado a las autoridades que se haga justicia. Asimismo, pidió la llegada e intervención de la Fiscalía para que el hecho no quede impune.

“Que se haga justicia, que se apersone la Fiscalía, porque, hasta el momento, no vienen, están desde el mediodía con esto, son las 9 de la noche y hasta ahorita nada. Que venga la Fiscalía ahora y pueda ayudarnos, porque esta persona no puede quedar libre, que esto no quede impune, teniendo las pruebas exactas, el video claro que demuestra cómo lo golpean a mi padre”, concluyó.