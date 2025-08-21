Últimas Noticias
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
MTC calificó como "fracaso total" paro convocado por un sector de transportistas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

"Incluso los gremios que anunciaron que se iban a sumar al paro salieron a trabajar", aseguró el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, al hacer un balance de la medida de fuerza.

Gobierno
MTC
César Sandoval resaltó que los transportistas formales hayan salido a laborar con normalidad. | Fuente: RPP

“Un fracaso total”. Así calificó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, el paro convocado para este jueves, 21 de agosto, por un sector de transportistas.

“Estamos con una demanda del 90 %, igual que cualquier día anterior y que la tendencia es llegar al 100 %. Incluso los gremios que anunciaron que se iban a sumar al paro salieron a trabajar. Lo mismo la Línea 1 del Metro de Lima también opera al 100 %”, manifestó en diálogo con la prensa.

En ese sentido, el ministro resaltó que los transportistas formales hayan salido a laborar con normalidad, desoyendo los llamados de huelga.

“Hemos cumplido los acuerdos que para ellos eran importantes. Con las últimas medidas vamos a recuperar y reincorporar al mercado un promedio de 10 mil conductores”, manifestó

Desde las primeras horas del día, RPP desplegó sus equipos por Lima, constatando que los transportistas, en su mayoría, salieron a circular, pese a la convocatoria de un sector del gremio.

Balance de la ATU

En un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que los usuarios “no se vieron afectados por la anunciada paralización”.

“Desde las 5:00 a. m., el Metropolitano y los corredores complementarios operan con el 100% de su flota, brindando el servicio con total normalidad”, indicó.

“Las operaciones en las líneas 1 y 2 del Metro, así como en el servicio Aero- Directo, también se vienen realizando sin contratiempos”, agregó.

El ente estatal manifestó que la PNP custodió los principales paraderos de la capital para evitar inconvenientes y “facilitar el traslado de los usuarios”.

