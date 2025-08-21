MTC calificó como "fracaso total" paro convocado por un sector de transportistas

"Incluso los gremios que anunciaron que se iban a sumar al paro salieron a trabajar", aseguró el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, al hacer un balance de la medida de fuerza.
“Un fracaso total”. Así calificó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, el paro convocado para este jueves, 21 de agosto, por un sector de transportistas.
“Estamos con una demanda del 90 %, igual que cualquier día anterior y que la tendencia es llegar al 100 %. Incluso los gremios que anunciaron que se iban a sumar al paro salieron a trabajar. Lo mismo la Línea 1 del Metro de Lima también opera al 100 %”, manifestó en diálogo con la prensa.
En ese sentido, el ministro resaltó que los transportistas formales hayan salido a laborar con normalidad, desoyendo los llamados de huelga.
“Hemos cumplido los acuerdos que para ellos eran importantes. Con las últimas medidas vamos a recuperar y reincorporar al mercado un promedio de 10 mil conductores”, manifestó
Desde las primeras horas del día, RPP desplegó sus equipos por Lima, constatando que los transportistas, en su mayoría, salieron a circular, pese a la convocatoria de un sector del gremio.
Balance de la ATU
En un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que los usuarios “no se vieron afectados por la anunciada paralización”.
“Desde las 5:00 a. m., el Metropolitano y los corredores complementarios operan con el 100% de su flota, brindando el servicio con total normalidad”, indicó.
“Las operaciones en las líneas 1 y 2 del Metro, así como en el servicio Aero- Directo, también se vienen realizando sin contratiempos”, agregó.
El ente estatal manifestó que la PNP custodió los principales paraderos de la capital para evitar inconvenientes y “facilitar el traslado de los usuarios”.