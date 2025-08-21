MTC calificó como "fracaso total" paro convocado por un sector de transportistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Sandoval resaltó que los transportistas formales hayan salido a laborar con normalidad. | Fuente: RPP

“Un fracaso total”. Así calificó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, el paro convocado para este jueves, 21 de agosto, por un sector de transportistas.

“Estamos con una demanda del 90 %, igual que cualquier día anterior y que la tendencia es llegar al 100 %. Incluso los gremios que anunciaron que se iban a sumar al paro salieron a trabajar. Lo mismo la Línea 1 del Metro de Lima también opera al 100 %”, manifestó en diálogo con la prensa.

En ese sentido, el ministro resaltó que los transportistas formales hayan salido a laborar con normalidad, desoyendo los llamados de huelga.

“Hemos cumplido los acuerdos que para ellos eran importantes. Con las últimas medidas vamos a recuperar y reincorporar al mercado un promedio de 10 mil conductores”, manifestó

Desde las primeras horas del día, RPP desplegó sus equipos por Lima, constatando que los transportistas, en su mayoría, salieron a circular, pese a la convocatoria de un sector del gremio.



Balance de la ATU

En un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que los usuarios “no se vieron afectados por la anunciada paralización”.

“Desde las 5:00 a. m., el Metropolitano y los corredores complementarios operan con el 100% de su flota, brindando el servicio con total normalidad”, indicó.

“Las operaciones en las líneas 1 y 2 del Metro, así como en el servicio Aero- Directo, también se vienen realizando sin contratiempos”, agregó.

El ente estatal manifestó que la PNP custodió los principales paraderos de la capital para evitar inconvenientes y “facilitar el traslado de los usuarios”.



🔴 #COMUNICADO | Con relación al paro convocado para hoy, jueves 21de agosto, por un sector de transportistas, la ATU informa a los ciudadanos lo siguiente. pic.twitter.com/d6jzS14D9B — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 21, 2025