Mario Casaretto sobre propuesta de declarar intangible Barrios Altos: "Se tienen que tomar medidas radicales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Casaretto estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció ayer, miércoles, que buscará declarar la intangibilidad de Barrios Altos para evitar que la zona siga siendo utilizada como almacén de mercadería.

La propuesta del burgomaestre responde al incendio iniciado la tarde del pasado lunes, 3 de marzo, en un depósito clandestino de Barrios Altos, siniestro que, hasta el momento, más de 60 horas después, no puede ser controlado.

Esta mañana, Mario Casaretto, vocero de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), consideró que se deben tomar “medidas radicales” para hacer frente a esta problemática, poniendo de ejemplo lo que hizo el exalcalde Alberto Andrade para erradicar el comercio ambulatorio del Centro de Lima.

“Yo pienso que, cuando un tema es recurrente, ustedes son testigos de cuántos incendios hay al año en esa zona, yo creo que se tienen que tomar medidas radicales para cortar lo evidente”, declaró en Ampliación de Noticias.

“Yo quiero poner un ejemplo de un alcalde, Andrade, cuando el Mercado Central que conocíamos antes estaba invadido en todos sus extremos y tomó la decisión de declararlo una zona intangible y tomó la decisión de trasladar a todos esos ambulantes en su conjunto. (...) Esa misma actitud creo que la tiene ahora Rafael López Aliaga, que trata en lo posible de ver cómo cortamos esto, que ya se fue de las manos”, agregó.



Sobre el origen del incendio

En otro momento, se le consultó a Mario Casaretto sobre las posibles causas del incendio de gran magnitud en Barrios Altos. Al respecto, el vocero edil aclaró que esto tendrá que ser determinado por la Policía Nacional, una vez que los bomberos logren extinguir las llamas.

“Usted siempre me conoce que no adelantamos opinión sobre una causa que no haga la Policía de Investigación de Incendios. Ellos son el ente rector, que eleva su informe final al Ministerio Público”, apuntó.

“El incendio se origina en un edificio, ahí se hace la investigación. Y el compromiso de las demás estructuras las hemos visto todos nosotros cómo fueron avanzando”, añadió.

El incendio en la zona de Barrios Altos continúa incontrolable: hay al menos siete edificaciones colapsadas, hecho que impide a los bomberos llegar al foco del fuego.