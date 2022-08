Director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre tilda de "atentado terrorista" quema de buses de la empresa Flores

Martín Ojeda señaló que los causantes del incendio serían de mafias relacionadas al mercado informal del sector transporte | Fuente: ANDINA/ imagen referencial

Martín Ojeda, director nacional del Consejo de Transportes Terrestre, declaró en RPP Noticias que el incendio de buses interprovinciales de la empresa Flores es un "atentado terrorista".

"Es un atentado terrorista para evitar que una empresa del gremio como la empresa Flores —que han invertido en un terminal para satisfacer las necesidades de la población— traten e impidan como sea que reaperture sus puertas", declaró Ojeda en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Agregó que hace un mes salió publicado el decreto supremo 010-2022-MTC "en donde las empresas que han construído e invertido en terminales, que estén habilitadas por el MTC, se les da un plazo previsorio de 4 años en caso estuvieran en procesos judiciales con la municipalidad, porque sabemos los intereses que se manejan en algunas municipalidades".

Añadió que el representante de la empresa procedió a comunicar a la municipalidad de San Martín de Porres para reabrir el terminar. Ojeda sospecha que hay intereses de malos funcionarios y el sector informal , quienes saben que "si hay terminal formal se pueden 'perjudicar'".

Sospecha del sector informal

Martín Ojeda señaló que los responsables serían del sector informal y criticó que el alcalde del distrito de San Martín de Porres, Julio Chávez (Acción Popular), no responda sobre los hechos.

"Nosotros no estamos acusando al alcalde porque no somos la competencia que tendría que investigar este atentado terrorista. Lo que sí nos parece raro que cuando cerró el terminal Flores, lo cerró el alcalde, toda la ilegalidad renació como un ave fénix. Ahora que vuelve a abrir sus puertas por un tema de formalidad qué coincidencia que dos delincuentes perpetran un atentado terrorista hacia las inversiones de un agremiado de nuestra asociación. Cosa que no vamos a permitir", señaló Ojeda en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Por otro lado, indicó que irán hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables en defensa del transporte formal y legal. "No vamos a permitir que algo tan delicado como transportar vidas humanas sea materia de sicarios y extorsionadores al punto de retiran competencia quemando buses".



Terminal Flores

Ojeda dijo en La Rotativa del Aire-Edición Noche que el terminal 'Flores' estaba próximo a abrir y considera como coincidencia el atentado contra el local porque también fue víctima de bombas el día anterior. "En los videos se ve claramente como dos fascineros se trepan por la calle Fonía y lanzan materiales. El día de ayer se presentó una denuncia porque tiraron dos bombas Molotov por el mismo lado", declaró Ojeda en RPP Noticias.

"El día de ayer domingo y se sentó la denuncia en la comisaría del sector. Estamos invocando al Mininter, con sus unidades especializadas, que establezca que pasó acá. Porque hace años, en la misma zona en un terminal informal, un bus con extrema rareza se incendió en menos de cinco minutos que para muchos especialistas es casi un imposible y fallecieron 17 personas", añadió.

En ese marco, pidió que la Policía investigue "por qué la alta ilegalidad e informalidad en la zona y que casualidad cuando una empresa formal desea reabrir vengan bandas con una actitud terrorista" a penetrar el local y originen "la quema de cuatro buses". "La empresa Flores, con este acto, ha perdido 800 mil dólares".