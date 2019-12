Susel Paredes, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de La Victoria. | Fuente: RPP

Susel Paredes, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de La Victoria, se pronunció sobre la muerte de dos jóvenes en la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's donde trabajaban.



"Me parece inconcebible que una transnacional como McDonald's no proteja a sus trabajadores, no los cuide. Desde mi opción personal, no pienso ir a McDonald's nunca más, porque no ha tratado bien a estos muchachos", dijo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Carlos Campos, de 19 años, y Alexandra Porras, de 18 años, murieron presuntamente por una gran descarga eléctrica sufrida en plena madrugada del domingo cuando realizaban labores en un local de la famosa hamburguesería en el distrito limeño de Pueblo Libre.



Susel Paredes consideró que este hecho "indignante" se habría producido por "dejadez" de la franquicia, que en Perú está en manos de la empresa Arcos Dorados, y no por "falta de plata".