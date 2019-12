La empresa que administra esta cadena de restaurantes, Arcos Dorados, emitió un breve comunicado sobre lo sucedido. | Fuente: RPP Noticias

Este domingo, Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Porras Inga (18), dos jóvenes trabajadores del local de McDonald’s ubicado en el cruce de las avenidas La Marina con Universitaria, en Pueblo Libre, fallecieron producto de una descarga eléctrica cuando realizaban sus labores de limpieza.

En declaraciones al programa “Encendidos”, de RPP Noticias, Elizabeth Carmona, representante legal de la familia de Alexandra Porras (18), una de las víctimas mortales, aseguró que poseen fotografías y videos que muestran que existían cables expuestos en dicho local.

“Nosotros tenemos fotografías, videos que muestran que los cables realmente estaban expuestos y que Alexandra y muchos de los trabajadores de ese local de Mcdonald’s no trabajaban con las medidas de seguridad acordes a ley, que estaban ellos expuestos a la negligencia punible”, explicó y agregó que los peritos que acudieron este domingo a dicho local efectuaron un análisis de la escena del crimen.

Asimismo, precisó que interpondrán una denuncia en contra de la Municipalidad de Pueblo Libre pues no existió una supervisión permanente de dicho local.

“La Municipalidad de Pueblo Libre va a ser una de las principales denunciadas también por negligencia punible, por acción por omisión porque, a pesar de que era un establecimiento de comida rápida, ellos debieron supervisar constantemente. El hecho que les otorguen la licencia de funcionamiento por dos años no significa que la labor de la Municipalidad desaparece”, indicó.

Además, reveló que a los demás trabajadores les dijeron que partan a sus casas y que no brinden ningún tipo de información. “A los trabajadores les dijeron que se vayan a sus casas y que no den información. Incluso a uno le dijeron que diga que había habido una explosión de la cocina a gas, pero en ese establecimiento no trabajan con cocina a gas; todo lo hacen con cocinas eléctricas”, precisó.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Hasta el momento, la cadena de restaurantes no entrega las cámaras de seguridad a la defensa de la joven, por lo que solicitará a través de una carta notarial el material.

“Independientemente le estoy pidiendo al Ministerio Público que les solicite las cámaras de seguridad, al igual que lo debe estar haciendo ahora la Dirincri porque se lo hemos pedido”, apuntó.

Finalmente, reveló que Gabriel Campos Zapata y Alexandra Porras Inga serán enterrados juntos.