Melissa Peschiera denunció nuevamente al acosador que fue liberado por el Poder Judicial

"Uno se siente vulnerable y vulnerada. Siente que no hay justicia", dijo Melissa Peschiera. | Fuente: Foto: América TV/Twitter: @MelissaPeschier

La periodista Melissa Peschiera denunció este lunes que el hombre que le ha acosado desde años, José Andrade Beteta, "ha llegado hasta la puerta" de su vivienda del distrito limeño de Miraflores para dejarle un ramo de rosas por el día de su cumpleaños.



"Como ciudadana, como peruana, como periodista, como mujer, he hecho todo lo que ha estado en mis manos para parar este delito", contó en una entrevista con el programa Conexión de RPP.



La conductora de televisión lamentó que la Fiscalía y el Poder Judicial no hagan nada al respecto para defender la integridad de las víctimas de violencia. "Mi problema es, probablemente, el de miles de mujeres en nuestro país", alertó.



"Se sabe impune"

Melissa Peschiera señaló que la denuncia por reglaje que interpuso el año pasado en contra del acosador, quien había sido arrestado por la Policía, pero el Poder Judicial lo dejó libre posteriormente, no se ha traducido en sentencia condenatoria ni tampoco en el inicio de una investigación fiscal.

"Tengo conocimiento de que yo no he sido ni soy la única mujer que este sujeto (José Andrade Beteta) acosa. Es un acosador profesional. Los operadores de la justicia no hacen su trabajo", cuestionó.

La periodista explicó también que las garantías de protección que le otorgó la Fiscalía no han detenido al hombre en su accionar. "Se sabe impune", remarcó. Melissa Peschiera destacó la importancia de denunciar este tipo de violencia hacia la mujer "para ver si los operadores de justicia hacen, por fin, lo que tienen que hacer".



"No es justo que yo o cualquier mujer tenga que tolerar, aguantar y soportar este tipo de vejámenes", dijo la conductora de televisión. Y añadió: "El sistema no funciona, no protege, persigue al asesino, al homicida; pero no al acosador, al violentador".