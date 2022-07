"Es un abuso": usuarios del Metropolitano rechazan anunciado incremento de tarifas [VIDEO]

Los usuarios calificaron de “abuso” el incremento tarifario. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Los usuarios del Metropolitano expresaron su rechazo al incremento de tarifas de este servicio, constató un equipo de RPP Noticias esta mañana.

Nuestra reportera llegó a la Estación Naranjal, en Independencia, donde unánimemente los usuarios consultados rechazaron el aumento de precios.

“La verdad que es un abuso. Ya es demasiado lo que están haciendo, prácticamente se está agarrando del bolsillo de cada uno. Si uno no tiene ni siquiera para comer, imagine que suban el pasaje”, se quejó una pasajera.

“Yo tomo de acá hasta Benavides todos los días. Yo bajo de Tahuantinsuyo, de la cuarta zona. Ne me va a alcanzar (el dinero)”, refirió, por su lado, un señor.

Los usuarios consultados coincidieron en asegurar que el aumento tarifario no se condice con la calidad del servicio que reciben en el Metropolitano.

“No se justifica. A veces la Línea A demora demasiado, tenemos que estar esperando para tomarlo”, manifestó una mujer.

“Faltan más carros, más alimentadores; por eso hay unas ‘colazas’ bravas en las tardes y en la noche. Uno sale a las seis de la tarde y llega a las nueve de la noche a su casa”, refirió un joven.

Mientras nuestra reportera realizaba su despacho, un señor se acercó a quejarse porque en la taquilla no le querían aceptar su billete de diez soles aduciendo que no hay sencillo. “Estoy un cuarto de hora esperando”, se quejó. “Hay maltrato al cliente y mal servicio, no se justifica (el aumento)”, remarcó.

Nuevo tarifario

El concesionario del Metropolitano anunció que, a partir de este sábado, 16 de julio, se actualizará la tarifa regular y las tarifas diferenciadas del servicio de transporte público.

En un comunicado, apuntó que dicha actualización permitirá “ofrecer un servicio óptimo, en beneficio de los miles de usuarios, de forma segura, moderna y eficiente”.



Tarifas actualizadas

Respecto a lo mencionado, la tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera:

Troncal S/ 3.20



Alimentador S/ 1.50



Alimentador – Troncal S/ 3.50



Troncal – Alimentador S/ 3.50



Alimentador – Troncal - Alimentador S/ 3.50

Promociones para escolares y universitarios

También el servicio de transporte brindará promociones hasta el 31 de diciembre del presente año para universitarios y escolares de Lunes a Domingo en el marco del retorno a clases presenciales:

Troncal S/ 1.25

Alimentador S/ 0.50



Alimentador – Troncal S/ 1.25



Troncal – Alimentador S/ 1.25



Alimentador – Troncal - Alimentador S/ 1.25

Rutas alimentadoras

Para las rutas alimentadores cortas en Tarifa General, el precio será de S/ 1 en las siguientes rutas:

Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaunde, América, Cedros de Villa y Próceres.

Promociones en Tarifa General para domingos y feriados

Por último, el Metropolitano mencionó que también hay los siguientes precios para domingos y feriados en Tarifa General

Alimentador – Troncal S/ 3.20



Troncal - Alimentador S/ 3.20



Alimentador - Troncal - Alimentador S/ 3.20

