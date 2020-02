La Comisión Especial de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores no ha informado cuándo volverá a iniciar la atención al público. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Adolfo Ramírez

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR), que depende de la Cancillería, suspendió la atención en sus oficinas de la avenida Paseo de la República 3832, en San Isidro.

El organismo indicó que la suspensión de actividades, desde el miercóles y hasta fecha desconocida, se debe a que procederán a mudar a un nuevo local. Esto a fin de brindar las garantías para una atención "más segura y ágil".

"Por motivos de fuerza mayor, que tienen origen en la gran afluencia de las personas que acuden diariamente a este local", indicó la CEPR.

Por el momento centenares de ciudadanos venezolanos no podrán tramitar la solicitud de refugiados. El documento les permite estar de forma legal en el Perú.



Asimismo, la CEPR precisó que se comunicará la fecha de inicio de la atención al público y la dirección del nuevo local la próxima semana en el portal: http://portal.rree.gob/refugiados/SitePages/Home.aspx

La CEPR colocó un documento en su puerta para informar la suspensión de servicios desde el miércoles 12. | Fuente: RPP

Testimonios

Indira Chirino señaló a RPP Noticias que lleva 10 meses esperando una cita para solicitar el documento de refugiado y cuando por fin logra obtener una cita se da con la sorpresa de la suspensión de atención de la CEPR.

"En mi trabajo me están pidiendo este permiso, la jefa me avalaba todo este tiempo que no tenía el permiso porque tenía este papel donde indicaba que la fecha era para el 13 de febrero del 2020, llega la fecha y veo esto cerrado. ¿Cómo hago para que mi jefa me siga dando días de trabajo?", dijo la ciudadana venezolana.



Otro ciudadano venezolano, identificado como Reimer Barrio, llegó desde Piura para tramitar la condición de refugiado, pero ahora con la suspensión de atención de la CEPR cree que será despedido del trabajo que tenía en el país.

"He llegado con nueve personas (desde Piura), acompañado de mi hijito de nueve años", manifestó.