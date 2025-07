Mineros artesanales bloquearon la avenida Abancay y llevan más de una semana protestando [VIDEO]

Los manifestantes continúan llegando y acampan en los exteriores del Congreso. El tránsito vehicular es bastante complicado en la vía.

Mineros artesanales bloquearon este lunes, por más de una hora, todos los carriles de la avenida Abancay e intensificaron sus protestas en el frontis del Congreso por la derogatoria del Decreto Supremo 012-2025, que excluye a 50 mil de ellos del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) ya que tienen su inscripción suspendida más de un año.

Los manifestantes llevan más de una semana protestando e incluso acampan en la mencionada vía a la espera de que en el Congreso aborde el proyecto sobre la ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Los buses de transporte público han desviado sus rutas por los jirones Huanta y Huánuco en ambos sentidos. La misma decisión la tomó la ATU con el servicio del Corredor Morado, que pasarán por esas vías mientras no se solucione la situación en la avenida Abancay.

La Policía Nacional consiguió que los protestantes salgan de la vía para permitir el pase de los vehículos, pero mantienen tomado un carril debido a que han instalados sus campamentos.

Máximo Franco Bécquer, presidente de Confemin, expresó para RPP que esperan una solución en la comisión de Energía y Minas que mañana abordará la situación en una sesión extraordinaria.

"El Congreso dijo: 'En seis meses hago la ley' ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué no la aprobaron? porque los mismos que promovieron que haya una ley para combatir la ilegalidad e informalidad... dijeron seis meses y nosotros dos años. ¿Por qué no lo han hecho? porque no conocen la minería artesanal, es distinto, no es como la SNMPE o la gran minería, es distinto", manifestó.

