Montoya dice que era "necesario" el aumento del sueldo presidencial: "No puede ser que gane menos que todos los funcionarios"

El reciente incremento del sueldo presidencial en más del 100 % continúa generando reacciones en el Congreso de la República. Como se sabe, dicho aumento de salario mensual fue oficializado el último viernes a través de un decreto supremo firmado por la propia mandataria.

Al respecto, el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia), en declaraciones a la prensa formuladas este lunes, consideró que dicho incremento era "necesario", pues el presidente no puede ganar "menos que todos los funcionarios".

"Simplemente, es una decisión política, estamos en el tema político, así que manejémonos sobre ese tema. ¿Es necesario que se nivelaran los sueldos? Es necesario, no puede ser que el presidente gane menos que todos los funcionarios, eso no tiene lógica en ninguna parte del mundo. Se ha corregido eso", sostuvo.

Además, indicó que el tema es decisión del Ejecutivo, por lo que señaló que los legisladores que han presentado proyectos de ley para dejar sin efecto el aumento salarial "están mal".

"¿El momento de aplicarlo? Ese es otro tema a discutir, nunca va a ser adecuado el momento. El tema del sueldo, acá hay congresistas que quieren anularlo, están mal. Ese es un tema del Ejecutivo y la decisión y el poder lo tiene el Ejecutivo, no nosotros. Vamos a entrar en un pleito de poderes que no conduce a nada bueno", aseveró.

En esa línea, pidió que, "primero", se "arregle" el "tema" de la Fiscalía de la Nación que, según dijo, no los "deja tranquilos".

"Tenemos que arreglar los problemas que tenemos pendientes y lo primero que hay que arreglar es el tema de la Fiscalía de la Nación, que no nos deja tranquilos, no nos da confianza, no nos da seguridad", precisó.

Podemos presentó noveno proyecto de ley para dejar sin efecto aumento de sueldo presidencial

Por otro lado, este lunes, la bancada de Podemos presentó el noveno proyecto de ley enfocado en dejar sin efecto el aumento del sueldo presidencial.

La iniciativa legislativa fue presentada por la congresista Digna Calle, que alega que la justificación legal del decreto supremo que estipula el incremento "no habilitan al Concejo de Ministros a aprobar un incremento de la Presidenta de la República fuera de los límites del artículo 4 de la Ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas".

"Es evidente que el decreto supremo que se pretende derogar a través de la presenta iniciativa legislativa contraviene lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 28212, Ley que desarrolla el artículo 39 de la Constitución Política en lo que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, toda vez que, de manera explícita ha aprobado el sueldo de la presidenta de la república, por un importe de S/. 35,568.00, a pesar que, conforme a lo dispuesto en la ley transgredida, dicho importe no debería exceder de S/. 26,000.00", indica el proyecto.

La propuesta presentada por la parlamentaria Calle se suma a otras ocho similares presentadas el pasado viernes. Dichas iniciativas corresponden a congresistas de tres bancadas y a una no agrupada: Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular y Juntos por el Perú-Voces del Pueblo.