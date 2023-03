Defensoría del Pueblo solicita investigación fiscal contra influencer 'Makanaky' por presunto delito de violación sexual

En una entrevista con Jonathan Maicelo, el influencer relató su participación en una presunta agresión sexual | Fuente: Composición RPP

El último fin de semana, un video difundido a través de redes sociales desató la indignación de la ciudadanía. Se trata de un clip en donde el influencer Einer Gilbert Alva León, denominado 'Makanaky', relató su participación en una presunta violación sexual en agravio de una menor de edad.

Su declaración fue realizada en el marco de una entrevista con el ex boxeador Jonathan Maicelo, ante quien no solo trivializó el hecho sino que narró con detalles haber sido autor del execrable delito.

Anuncian acciones

Tras la difusión del video, la Defensoría del Pueblo "rechazó" los hechos narrados por 'Makanaky' "donde admitiría la comisión de un delito". Asimismo, solicitó a la Fiscalía "investigar el hecho de oficio" pues también se estaría configurando el delito de apología de violación sexual.

"Una de las formas más atroces de la violencia de género es la sexual, por la grave afectación a la integridad de las mujeres. Además de una atención efectiva por parte del Estado, la sociedad debe condenar y dejar de normalizar este tipo de violencia", solicitó la Defensoría.

#DeUnaVezPorTodas Rechazamos hechos narrados por Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, donde admitiría la comisión de un delito. Solicitamos a @FiscaliaPeru investigar el hecho de oficio, ya que también podría constituir apología del delito de violación sexual. (1/2) pic.twitter.com/ocZwQxob0Q — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 27, 2023

A su vez, el Ministerio de la Mujer (Mimp), en un comunicado difundido hoy, indicó que el Programa Nacional Aurora⁩ solicitó a la Fiscalía "que inicie investigación" ante las declaraciones del referido influencer que cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales.

"Anoche, equipo del Programa Nacional Aurora, solicitó a la Fiscalía que inicie investigación ante la declaración de influencer en redes sociales, sobre su presunta participación en un acto contra la libertad sexual y apología del delito", refiere el Mimp.

"Desde el MIMP, rechazamos toda expresión que normalice la violencia contra las mujeres y condenamos las expresiones humillantes hacia cualquier víctima de violencia", agregó el ministerio.

Anoche, equipo del Programa Nacional Aurora, solicitó a @FiscaliaPeru que inicie investigación ante la declaración de influencer en redes sociales, sobre su presunta participación en un acto contra la libertad sexual y apología del delito. pic.twitter.com/nFd3ULFXou — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) March 27, 2023

Los hechos

La referida entrevista se dio como parte del pódcast "Cha´Kalato" que conduce Maicelo. Ante una pregunta del ex boxeador, Makanaky narró su participación en el presunto delito, indicando que sus "amigos" forzaron a la víctima - que, según su relato, habría tenido 15 años - para que él pudiera abusar sexualmente de ella.

"O sea, ¿la violaron?", pregunta el exboxeador, a lo que el influencer responde: "No es una violación, ¿o sí? No sé (...), yo nunca he violado, sino que mis amigos me dijeron (...) La chibola se dejó".

Pese a esta respuesta, Jonathan Maicelo pregunta "¿y le gustó?" a lo que el influencer responde: "Normal, ella no me dijo nada".

Asimismo, dijo que sigue en contacto con la víctima y que no se hizo responsable de sus actos. "La veo y le digo 'hola, cómo estás' (...) Ya pasó años (...) Hay que hacer las cosas frías".