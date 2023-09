Miraflores: bombero denuncia que fue golpeado cuando se dirigía a atender una emergencia

Lima Miraflores: bombero fue golpeado por sujeto cuando se dirigía a atender una emergencia

Un bombero, identificado como Pablo Ramos Cervantes, de la compañía 28 de Miraflores, denunció haber sido agredido por un hombre cuando se dirigía a atender una emergencia en el distrito.

Ramos Cervantes viajaba en una ambulancia donde se trasladaba a los heridos que dejó un accidente de tránsito sucedido en el cruce de las avenidas Julio Ribeyro y 15 de enero. Sin embargo, la unidad se tuvo que detener en una calle porque autos estacionados bloquearon el paso y los bomberos se vieron obligados a encender la sirena. Es ahí donde un hombre les reclama de forma airada y lo agrede.

"El señor, no sabemos de dónde salió, no sabemos si era conductor o vecino. Nos comienza a decir: 'sí pasa' (la ambulancia), entonces el chofer le decía que no, pero este seguía con su insistencia. Entonces, al no hacerle caso, el tipo viene por el lado del copiloto, yo estaba sentado ahí, y sube las gradas y fue donde me propinó el golpe en el rostro. Ya fui a la comisaría de Miraflores a sentar la denuncia", contó el bombero a RPP Noticias.

El agresor fue identificado como Manuel Hernando Guerra Garcia Miranda. A esta persona se le notificará la denuncia respectiva en su contra. Este es el segundo caso de agresión a un bombero que se registra en la ciudad.

Atacado por un policía

Un bombero denunció el pasado 4 de septiembre haber sido agredido por un policía que le reclamó por haber estacionado una camioneta en la puerta de ingreso de la compañía N° 75 Lorenzo Giraldo Vega, en el distrito de Ventanilla.

De acuerdo con el testimonio de los testigos, el vehículo -un Chevrolet de color blanco- obstruía el ingreso de una unidad de emergencia de los bomberos, por lo que uno de sus miembros grabó con su celular el accionar del agente identificado como Anthony Luis Zavaleta Ramos.

En un video, difundido en las redes sociales, se aprecia el preciso instante en que el agente, lejos de reconocer el error y mover la unidad, reacciona violentamente y golpea el equipo móvil del hombre de rojo.

El sujeto, quien vestía un buzo de la institución policial, insistió en que era miembro de la PNP y alegó que era un “delito” grabarlo, por lo que continuó amedrentando al bombero.

“¿Por qué me grabas la cara? ¿Tienes derechos a grabarme la cara? ¿Sabes que es un delito grabarme la cara? Oiga, soy un policía… Aprende a respetar a la autoridad; si no sabe respetar, le voy a enseñar a respetar”, repetía el airado policía en un tono amenazante.