Incumplimiento y desconocimiento: panorama del primer día de la modificación de rutas de transporte [VIDEO]

Lima La ATU precisó que no todas las rutas que recorren las avenidas implicadas serán retiradas del recorrido

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso que, desde hoy, 8 de agosto, 12 empresas de transporte urbano modifiquen un total de 16 rutas que se superponen con el recorrido de los corredores complementarios.

Como se sabe, las vías comprometidas son las avenidas Brasil, La Marina y Túpac Amaru. Por ello, un equipo de RPP Noticias estuvo presente en dichos puntos desde las primeras horas de la mañana recogiendo las impresiones de los usuarios, de los transportistas y las precisiones de los representantes de la ATU.

Desconocimiento y casi nulo cumplimiento

Nuestro equipo constató que en las tres avenidas implicadas el denominador común es el desconocimiento de los usuarios sobre la medida y el casi nulo cumplimiento de las disposiciones por parte de las empresas de transporte.

En la av. Túpac Amaru, en los puntos de cruce con las avenidas Chinchaysullo y Tomás Valle, constatamos que había nulo cumplimiento de la disposición y que la presencia de combis y cústers era la habitual.

Asimismo, tampoco hubo presencia de fiscalizadores de la ATU ni de policías de tránsito en las primeras horas del día. Incluso se pudo apreciar hasta 5 combis con los rótulos de las empresas Uvita y TransCallao que generaban tráfico en los semáforos mientras esperaban pasajeros.

Además, en el cruce con la av. Naranjal, en el paradero conocido como La 50, se suscitó un conato de enfrentamiento entre transportistas y la Policía Nacional dado que había quejas por la presencia de unidades informales que tomaron las rutas modificadas.

"Nosotros queremos conversar con la ATU, pero ellos ni siquiera conversan con nosotros. Estamos aquí para manifestar que estamos haciendo una pequeña huelga para que la ATU verifique que hay muchos informales que están circulando por estas calles”, dijo Aldo Olivares, chofer de la empresa Brisas.

“Algunos son informales, no tienen documentos, no tienen rótulo. Es una competencia desleal, ¿Qué podemos hacer con ellos? La ATU no hace nada”, agregó.

Los transportistas formales manifestaron su intención de acatar la medida, pero resaltar que la fiscalización por parte de la ATU es insuficiente y la modificación solo beneficiará a las unidades informales.

En la av. Túpac Amaru se registró un conato de enfrentamiento con la PNP | Fuente: Andina

En la av. Brasil, no se apreció ningún cambio en el recorrido de las más de 10 empresas de transporte que operan en la ruta, sino que transitan con total normalidad. Algunos cobradores de dichas líneas indicaron tener conocimiento de la medida, pero que solo dos empresas la han acatado.

Cabe resaltar que la modificación de la ruta implica ir por la av. Sucre y tomar la av. Tingo María en Breña para no interferir con el recorrido del corredor morado.

Por otro lado, en la av. La Marina, en San Miguel, los usuarios remarcaron que no tenían conocimiento ni de la medida ni de las nuevas rutas. Además, cousters y combis circulaban con normalidad, incluso los colectiveros que enrumban hacia la av. Javier Prado.

En la av. La Marina, se registró hasta colectiveros que enrumban hacia la av. Javier Prado | Fuente: Andina

ATU: "No son todas las rutas que circulan por las avenidas implicadas"

En el cruce de las avenidas Faucett con La Marina, conversamos con Marco Lozano, vocero de la ATU, quien precisó que no todas las rutas de transporte público dejarán de circular por las mencionadas avenidas, sino solo las que superponen su recorrido en más del 60% con los corredores.

"En el caso de Faucett con La Marina, solo se está modificando una ruta: la de la Empresa de Transportes Señor del Mar, la cual ya no va a transitar por La Marina sino que se va a desviar por Insurgentes y va a tomar la av. Precursores. Esta línea se modifica porque se está sobreponiendo en más del 60% en lo que corresponde al corredor rojo", explicó.

"En la Brasil estamos modificando aproximadamente 3 rutas, solo en los casos en los que se está sobreponiendo más del 60% de la ruta del corredor morado. (En la av. Túpac Amaru) está la mayor cantidad de rutas que se han modificado, me parece que son entre 6 y 8 rutas. Ahí sí el cambio va a ser fuerte, pero será en beneficio de los usuarios", agregó.

Asimismo, Lozano Fernández resaltó que las medidas "han sido estudiadas previamente" y están amparadas de forma leagl y técnica. "Al descongestionar estas grandes rutas que son las troncales alimentadoras, tendremos un tránsito más fluido”, resaltó.