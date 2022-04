Licenciatón 2022 | Fuente: MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha entregado hasta el momento 5 857 licencias de conducir en el marco de la Licenciatón 2022, la campaña de entrega masiva de brevetes para los conductores de Lima Metropolitana que empezó ayer y finalizó este domingo.



El director general de Autorizaciones en Transportes Terrestres, Fabián Susanibar, detalló que los ciudadanos que aprobaron las evaluaciones correspondientes y tramitaron su licencia en la web del MTC hasta el 20 de abril acudieron al local de jirón Antenor Orrego 1923 (Cercado de Lima) para obtener su brevete hasta las 7:00 p.m.



Además, explicó que en el momento en que los ciudadanos llegan a la puerta del local hay personal que verifica a través de un aplicativo del MTC si se encuentran aptos para recoger su licencia e inmediatamente se empieza a procesar la entrega del documento.

Licenciatón, evento con mucha acogida

Las personas pasan a la sala de espera hasta que son llamadas para recoger su título habilitante. Susanibar resaltó que se han habilitado ventanillas exclusivas para atender de manera preferencial a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna discapacidad.

"Entendemos que de lunes a viernes las personas tienen distintas tareas y actividades, por eso hemos habilitado el sábado y domingo para la Licenciatón. Es un evento que está teniendo mucha acogida y aseguramos que vamos a atender a todos los ciudadanos que se acerquen hoy hasta el final de la jornada", puntualizó el funcionario.



Finalmente, el director recordó que también se puede optar por la licencia de conducir electrónica, la cual se puede emitir sin que los usuarios tengan que salir de casa. Solo deben aprobar los exámenes que correspondan y, después, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, deben ingresar a https://licencias.mtc.gob.pe/



El documento digital será emitido en diez minutos y los usuarios podrán guardarlo en sus celulares, tabletas o laptop. Con este tipo de licencia ya no habrá necesidad de realizar duplicados en casos de pérdida o robo, ya que pueden descargar el documento las veces que lo requieran mientras se encuentren vigentes.

