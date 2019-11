Mujer de 80 años con cáncer no puede ser operada porque hospital Rebagliati perdió su historia médica

Mujer con cáncer no puede ser operada. | Fuente: RPP Noticias

Vilma Agustino Otiniano, una mujer de 80 años que fue diagnosticada con dos tumores malignos en el seno izquierdo, denunció que no puede ser operada porque el hospital Rebagliati perdió su historia clínica. La señora estaba programada para ser operada el 13 de noviembre; sin embargo, no pudo ingresar a sala porque su ficha no apareció.

"Todos los días estoy yendo para pedir por favor que traten de ubicar la historia para poder tener la oportunidad de que me operen estos tumores malignos, pero me dicen siempre que no lo encuentran y que tengo que seguir regresando para ver si el próximo lunes que ya estoy citada para la operación", señaló.

La señora lamentó que por lo ocurrido tendrá que esperar hasta el próximo año para operarse y teme que esto perjudique su salud. La mujer recordó que en marzo de este año le detectaron los tumores malignos y la derivaron al hospital Rebagliati donde se encuentra a la espera de poder ser intervenida por este cáncer que padece.