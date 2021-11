Mujer denuncia a falsa cosmiatra por inyectarle ‘aceite de avión’ en los glúteos [VIDEO]

Jessenia Huiza dijo que la falsa cosmiatra tiene otras denuncias en su contra. | Fuente: RPP

Jessenia Huiza denunció a una falsa cosmiatra, identificada como Berenice Estrada Carranza, quien le inyectó en los glúteos ‘aceite de avión’, nombre coloquial con el que son conocidos los biopolímeros, sustancia derivada del petróleo que se usa ilegalmente como rellenos estéticos.

A través del Rotafono, la mujer contó que conoció a la falsa cosmiatra por un anuncio en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, tras lo cual la contactó para someterse a un tratamiento.

Según su versión, Estrada Carranza le ofreció una práctica no invasiva para el levantamiento de glúteos, a lo que ella aceptó. El procedimiento se realizó en julio pasado.

Sin embargo, a las pocas semanas de realizado el procedimiento, Jessenia Huiza comenzó a sentir malestar general y fiebre, así como dolor en la zona de los glúteos.

“Lo que yo empiezo a sentir es que se está poniendo rojo, negro, y sentía como hincones, inflamación. Cuando voy al médico, me dice que me han aplicado biopolímeros”, manifestó.

Sin respuesta

Jessenia Huiza contó que, tras conocer el diagnóstico, ella le increpó a la falsa cosmiatra, quien se limitó a ofrecer retirarle el ‘aceite de avión’. No obstante, los médicos le han dicho que necesita ser intervenida quirúrgicamente.

“Yo misma la llamé y le dije que me apoye y me dijo que ‘Si quieres, yo te lo voy a retirar, pero yo de otra forma no te voy a ayudar’. Le he hablado, le he dicho y me dijo que no. Se negó y me bloqueó el teléfono”, comentó.

Jessenia Huiza ya ha interpuesto la denuncia contra la falsa cosmiatra ante la Policía Nacional y actualmente está a la espera de los exámenes médicos respectivos para que su caso pase al Ministerio Público.

La mujer señaló que Berenice Estrada Carranza tiene otras denuncias similares en su contra.

