Lima "No se puede mover": Mujer herida tras explosión de buzón de energía en Comas permanece internada en hospital Sergio Bernales

La familia de Marilú Taype Medina, quien resultó herida por la explosión de un buzón de energía en Comas, ha solicitado nuevamente ayuda para el tratamiento de la mujer, que permanece internada en el hospital Sergio Bernales de Collique.

En diálogo con RPP, su hermana, Rosaura, dijo que Marilú Taype no puede trabajar debido a su delicado estado de salud.

"Es una mujer emprendedora, trabaja por sus niñas y ella ahora va a quedar, no va a poder trabajar, la situación está mal y no es justo que quede ahí, no más. Le tenemos que ayudar, le tenemos que dar de comer", manifestó.

"Ella llora y llora por la impotencia de que no se puede mover y por el miedo de qué va a ser de sus dos menores hijas", refirió.

Cabe precisar que, luego de ocurrido el suceso, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) abrió una investigación para conocer la causa de la explosión del buzón de cableado eléctrico.

De acuerdo con la inspección de campo realizada por su personal, se comprobó que el cableado al interior del buzón servía para el funcionamiento de los semáforos en la avenida Túpac Amaru y el estallido fue producto de un cortocircuito.

Piden a autoridades hacerse cargo de gastos

El último viernes, a través de RPP, Ulises Taype, familiar de la víctima, reveló que Marilú se encontraba postrada en cama y señaló a las autoridades por no hacerse responsables de las consecuencias de este incidente.

Asimismo, reveló que los gastos médicos los están asumiendo sus parientes. Por ello, pidió apoyo a las autoridades, pues indicó que, a pesar de que la mujer está asegurada en el Seguro Integral de Salud (SIS), este no cubre todos los medicamentos que necesita.