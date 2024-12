Mujer herida tras explosión de buzón de energía se encuentra “postrada en cama y con dolencias”, según familiar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Mujer herida tras explosión de buzón de energía se encuentra “postrada en cama y con dolencias”, revela familiar

El sobrino de la mujer herida pidió ayuda a las autoridades para costear los gastos médicos. | Fuente: RPP / Captura de pantalla

Una mujer resultó herida de consideración tras la explosión de un buzón de energía en Comas. Tras el incidente, la víctima, quien responde al nombre de Marilú Taype Medina, fue auxiliada por dos militares que se encontraban en la zona y posteriormente trasladada al Hospital Sergio Bernales, de Collique, donde viene recibiendo atención médica.

RPP pudo conversar con un familiar de la víctima, identificado como Ulises Taype, para conocer más detalles sobre su estado de salud. El pariente de la mujer reveló que esta se encuentra postrada en cama y con dolencias tras el accidente.

“Se encuentra gravemente, postrada en cama y con dolencias. Las autoridades competentes no se hacen responsables de nada, los gastos los estamos asumiendo nosotros. Mi familiar sigue con los mismos dolores, aún mayores, ya que su cuerpo está reaccionando y está sintiendo el dolor. Le están poniendo calmantes, pero no se le pueden aplicar (no le hacen efecto) por la magnitud del dolor que tiene”, indicó Taype.

Asimismo, reveló que los gastos médicos los están asumiendo los familiares. Taype pidió apoyo a las autoridades, pues indicó que, a pesar de que la mujer está asegurada en el SIS, hay medicamentos que no cubre.

“Los gastos lo estamos asumiendo nosotros. Pese a que el SIS está asumiendo una parte, hay medicamentos que no cubre. Hasta ahorita no hay ninguna autoridad o empresa competente que se acerque, nos dicen cosas de palabra, pero no se comprometen a asumir (los gastos). Nos dijeron que se iban a hacer cargo, pero hasta el momento nada”, acotó el familiar de la víctima.

Por último, exhortó a las autoridades a hacerse responsables de los gastos médicos de Marilú Taype Medina.

“Estamos pidiendo que venga la autoridad competente que es la Municipalidad de Lima, que se haga responsable en su totalidad, incluido su rehabilitación porque no sabemos qué secuelas le puede dejar a mi familiar. Posiblemente haya la pérdida de su brazo derecho, es una madre de familia. En Collique le quieren dar de alta porque dicen que el golpe es leve”, concluyó.

Realizan trabajos de mantenimiento en la zona

Un equipo de RPP llegó hasta la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Puno, en Comas, donde personal del Grupo Cobra viene realizando trabajos de mantenimiento. Para ello, se ha cercado el acceso de media cuadra peatonal en el lugar.

Asimismo, los semáforos del área están sin funcionar. Personal de Osinergmin informó previamente que se iba a realizar un corte del servicio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Personal del Grupo Cobra vienen realizando trabajos de mantenimiento en la zona. | Fuente: RPP

Osinergmin se pronuncia

Posteriormente, Osinergmin informó en un comunicado que el incidente se produjo debido a un cortocircuito. Además, indicó que el buzón de electricidad contenía cableado eléctrico para el funcionamiento de los semáforos.

De acuerdo con la institución adscrita a la PCM, la infraestructura es competencia del "ámbito municipal"; sin embargo, aseguró que realizará un seguimiento hasta su corrección.

Posteriormente, el municipio capitalino informó que “la explosión se produjo al interior de una caja de paso por un conducto de cobre fundido proveniente de redes externas no pertenecientes a nuestra entidad”. Por último, terminó el comunicado señalando que no están relacionados con el incidente.