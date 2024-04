Lima Mujer sufrió robo de la urna con cenizas de su madre y denuncia que recibe llamadas extorsivas para devolvérsela

Previo al enlace con RPP, la mujer contestó la llamada de un sujeto, quien aseguraba que había hallado la urna en el Centro de Lima. | Fuente: RPP

Una mujer ha solicitado ayuda a las autoridades para hallar el equipaje que le fue robado durante un viaje a la ciudad de Bagua Grande, en la región Amazonas, pues dentro del mismo se encontraba una urna con las cenizas de su madre.

Fanny Gallegos mencionó en RPP que se dirigía a su ciudad de origen para asistir a la ceremonia en donde se le daría el último adiós a su progenitora, fallecida el pasado 20 de abril. La mujer comentó que abordó la unidad de la empresa Divino Señor en el terminal de buses de Plaza Norte, en Independencia.

Fue a medio camino del trayecto, en Trujillo, donde el bus fue interceptado por delincuentes, quienes subieron y asaltaron a seis pasajeros, además de llevarse varias maletas, entre ellas la de Gallegos.

En esta ciudad, un miembro del personal de la empresa le comentó que se habían logrado recuperar algunas maletas, entre ellas la suya, y que se encontraban en la comisaria de Buenos Aires; sin embargo, esta resultó ser la de otra pasajera.

Recibió llamada durante enlace

Luego de hacer pública la denuncia, Gallegos comentó que ha venido recibiendo llamadas extorsivas de personas que supuestamente encontraron la urna, pidiéndole dinero para entregársela.

Incluso, previo al enlace con RPP, la mujer contestó la llamada de un sujeto, quien aseguraba que había hallado la urna en el Centro de Lima.

"Yo ahora le pido la foto con la urna de mi mamá, que me mande a mi WhatsApp para ver si es eso, me están pidiendo dinero. Por favor, no me pidas dinero, yo no tengo, de dónde te voy a dar, si tienes a tu madre y eres una persona de buen corazón, entonces entrégalo", mencionó.