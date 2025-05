MML advierte que zonas con almacenes informales serían controladas por la banda criminal 'Los Mexicanos'

La comuna capitalina reconoció que depósitos y almacenes de empresas informales siguen operando en el Centro de Lima, pero aseguran que próximamente habrán cambios para erradicar el comercio ambulatorio.

La gerente de fiscalización de La Municipalidad de Lima, Mariella Falla, manifestó que en las zonas del Cercado donde funcionan almacenes para empresas informales estarían controladas por una banda criminal llamada 'Los Mexicanos', la cual brinda protección a los comerciantes y generan un "entorno hostil" para los fiscalizadores. Así lo señaló en un reportaje que difundió este domingo el programa 'Punto Final'.

El dominical realizó una nota donde advirtió que, pese a los recientes incendios en edificios donde fungían de almacenes, esta actividad se sigue dando a vista y paciencia de las autoridades. La comuna capitalina colocó carteles advirtiendo de que esto no debe realizarse, pero son mensajes que nadie obedece. La propia gerente de Fiscalización aseguró que sujetos la amenazan con atentar contra su hijo, por lo que debió ponerle seguridad privada.

"A mí no me da miedo (las amenazas), yo ya tomé las previsiones, al menos yo soy frontal. Yo tengo un reto acá: llegar a diciembre con un Mesa Redonda organizado. No crean que es fácil la tarea, hay serenos y fiscalizadores que hemos botado por corruptos. Es tratar de romper con la corrupción que es de décadas", sostuvo ante el programa periodístico.

MML asegura que habrá cambios

'Punto Final' mostró en imágenes que en una sola cuadra hay por lo menos seis viviendas del Cercado de Lima funcionando como almacenes informales. La gerenta de la MML reconoció que este problema continúa, pero aseguró que desde este mes habrá cambios.

"Todo mayo habrá cambios, pasada la campaña del Día de la Madre habrá cambios, por ejemplo, en todos los locales formales tienen que respetar las áreas comunes, la seguridad, que no pueden hacer depósito en almacenes. El comercio ambulatorio ya no será visible, vamos a erradicarlos", aseveró Mariella Falla.