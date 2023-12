Municipio de Pachacámac indica que almacén de llantas que se incendió no tiene licencia de funcionamiento

Lima El incendio del local inició a las 10:30pm. de ayer, y pudo se controlado más de 6 horas después

La noche de ayer, se registró un incendio en un almacén de llantas en el distrito limeño de Lurín, que pudo ser contenido este domingo por los bomberos tras más de 6 horas de jornada contra las llamas.

Al respecto, el comandante departamental de los bomberos de Lima Sur, Jaime Palacios Ferrari, reveló a los medios de prensa que dicho inmueble presentaba serias deficiencias de seguridad, como no contar con un sistema contra incendios, un requisito fundamental al momento de tramitar la licencia de funcionamiento municipal.

Sobre ello, según información preliminar, el local no contaba con licencia emitida por el distrito de Lurín, por lo que se esperaba que sí la tuviera del distrito de Pachacámac. Esto debido a un conflicto de límites jurisdiccionales pendiente. Sin embargo, el gerente municipal de este último distrito reveló que tampoco tenía licencia emitida por su comuna.

En medio de la informalidad

José Luis Espichán, gerente municipal de Pachacámac, en declaraciones a la prensa, confirmó que el almacén de llantas funcionaba sin la licencia de su jurisdicción, y atribuyó la situación al referido conflicto de límites.

"No tenemos registrada con licencia de funcionamiento a esta empresa, no la tiene, es informal. Lamentablemente, el conflicto de límites ocasiona esto, que mucha gente se aproveche de la situación y no tribute en ninguno de los dos distritos, al comenzar a funcionar", sostuvo.

"Estamos en Pachacámac, pero este local no tiene licencia. Funciona por el conflicto que existe entre Lurín (…) con nosotros. Eso ocasiona que estas empresas funcionen en la informalidad total", agregó.

Dada la situación, Espichán emplazó a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto, en especial a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, a quien señaló como principal responsable de la situación.

"Insto a las (instituciones) encargadas, al Ministerio de Cultura que es el que nos ha hecho daño en este tema del santuario. Que se pronuncie la ministra, qué está esperando, Hemos hablado tantas veces con ella, dijo que lo iba a corregir y no lo corrige, qué está esperando”, cuestionó.

El funcionario municipal señaló que el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) realizó una mesa de trabajo para resolver el conflicto limítrofe. Sin embargo, según su versión, los representantes de la Municipalidad de Lurín abandonaron el diálogo.

"Por eso pido al IMP, que ya ha hecho una mesa de trabajo al 90%, que culmine la mesa de trabajo, a fin que esta gente que tributa equivocadamente o no tributa venga a Pachacámac a pagar sus impuestos", aseveró.

"Eso está en disputa porque Lurín viene invadiendo. Esto es Pachacámac (...), el IMP, en un 90%, ha definido que esto es Pachacámac. Lurín abandonó la mesa de trabajo y ante ese abandono nos hemos quedado estáticos nosotros esperando que el IMP se pronuncie", puntualizó.