Bomberos revelan que almacén de Lurín no tenía sistema contra incendios y se habría expuesto a trabajadores

Lima El jefe de los bomberos señaló que el local no contaría con sistema de prevención de incendios

El incendio registrado en un almacén de llantas ubicado en el distrito limeño de Lurín logró ser confinado por el cuerpo de bomberos, tras más de 7 horas de incesante lucha contra las llamas.

Los hombres de rojo lograron contener el avance del incendio a locales aledaños y controlar su propagación en el propio local afectado. Sin embargo, según revelaron a medios de prensa, su labor presentó complicaciones debido a la negligencia de los propietarios del almacén y la falta de apoyo de la empresa proveedora del servicio eléctrico a dicho local.

Así lo reveló el comandante departamental de los bomberos de Lima Sur, Jaime Palacios Ferrari, quien indicó que el almacén no contaba con sistema contra incendios, pese a ser obligatorio por las normas municipales.

Se expuso a trabajadores

El comandante de los bomberos indicó que los propietarios del almacén ordenaron a sus trabajadores poner a buen recaudo las llantas, sin dotarlos de trajes de protección ante las altas temperaturas.

"Por la misma desesperación de los propietarios comenzaron a meter a su personal exponiéndolo, sin prendas de protección, a sacar las llantas para proteger y, como ustedes ven, (las llantas) están acá atrás. Al final, nos impedían el paso de las unidades y el trabajo interno, porque entre el montacargas que pasaba que pisaba las mangueras, que podía atropellar a los bomberos o que interrumpía nuestro paso nos complicaba (la labor)", reveló.

Palacios Ferrari indicó que los trabajadores del almacén le consultaron si podían entrar a local para salvaguardar las llantas, ante lo cual les asignaron un acceso que no entorpecía el trabajo de los hombres de rojo. Sin embargo, esto no habría sido respetado.

"Es más, ellos generaron otro acceso por un boquete y por ahí estaban sacando. Pero luego comenzaron a meterse por donde estábamos trabajando y ahí ya nos complicaban", señaló.

Asimismo, la empresa proveedora del servicio eléctrico habría tardado un promedio de tres horas en cortar el fluído, lo que habría retrasado su trabajo para combatir las llamas.

"Hay dos torres (eléctricas) que corren paralelo y que ahí había líneas de 10 000 voltios. El personal de Luz del Sur no podía cortar esas líneas, ellos cortan líneas de abastecimiento doméstico o industrial que son de 220. Tenían que hablar con Red que es la empresa o entidad distribuidora de alta tensión y no tuvimos respuesta", explicó.

"Tuve que salir en vivo a las 2 o 3 de la mañana para poder pedir que corten, y a los 10 minutos ya estaba cortado", agregó.

Según el comandante, se pidió el corte a la empresa a través de la central telefónica de los bomberos y por celular desde las 10:30pm. La suspensión del servicio recién se habría dado en la madrugada.

Los bomberos tardaron un promedio de 7 horas para contener el fuego | Fuente: RPP Noticias

A su vez, el comandante Palacios indicó que tuvieron que pedir abastecimiento de agua a las municipalidades porque, a nivel externo, tampoco había tomas de agua para hacer frente a este tipo de siniestros.

"El mismo tema que es la falta, en primer momento, de una red contra incendios propia tanto en el local como en calle. Por lo que me he enterado, el local no tiene licencia de funcionamiento y no hubo inspección previa de la municipalidad para verificar las condiciones de seguridad", sostuvo.

"Hemos desplegando escalas para (contener el fuego) por parte aérea. Antes no lo podíamos hacer por el tema del cableado, en la oscuridad no veíamos los cables. Y estaban energizados. Si se hubiera cortado la energía, si el local tuviera red contra incendios, si el personal hubiera estado capacitado", agregó.

Como un hecho anecdótico, Palacios Ferrari relató que hace un mes los bomberos se ofrecieron a dar una capacitación de seguridad a los trabajadores del almacén, pero estos se negaron.

"Anecdótico: hace un mes, bomberos de Pachacamac vinieron a pedir un apoyo de llantas para una camioneta, para una unidad, y les dijeron que no dan donaciones. Tras ello, se ofrecieron a dar capacitación a su personal y no quisieron hacer nada", puntualizó.