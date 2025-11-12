Niño con síndrome de down a quien le robaron su bicicleta recibe donación de oyente de RPP

Una mujer, tras escuchar este caso a través del Rotafono, se comunicó con RPP para poder regalarle una nueva bicicleta al menor, quien usa este vehículo con fines terapéuticos.

Una oyente de RPP le donó este miércoles una nueva bicicleta terapéutica a un niño con síndrome de down, quien sufrió el robo de este artículo por parte de unos delincuentes que entraron a su vivienda en San Juan de Lurigancho.

Gloria Díaz, madre del menor, había denunciado el pasado 6 de noviembre que dos sujetos ingresaron a su vivienda ubicada dentro de un edificio haciéndose pasar como inquilinos. Según señaló la mujer, estos facinerosos se llevaron el vehículo de su hijo así como dinero, el y otros artículos que habían en la casa.

Díaz señaló que la bicicleta era un equipo clave para fortalecer las piernas del niño, quien padece hipotonía muscular. No obstante, agradeció que una oyente de RPP, al escuchar este caso, se comunicó con el Rotafono para hacer las coordinaciones y entregarle este nuevo vehículo que servirá para su tratamiento.

"Un especial agradecimiento a Radioprogramas porque fue el artífice de todo esto pues el lunes fue el Rotafono quien me contestó. Les agradezco porque son super útiles para nosotros que presentamos este tipo de dificultades. Gracias a ellos esto fue posible", manifestó.

Gloria Díaz comentó que la bicicleta de su esposo, que usaba para transportarse y trabajar, también fue robada por los malhechores. Por ello espera que la Policía Nacional pueda encontrar a los sujetos así como los productos que les quitaron.