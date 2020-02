Denuncian que niño adquirió KPC en Hospital Cayetano Heredia | Fuente: RPP

Una madre de familia denunció este lunes que su hijo ingresó al Hospital Cayetano Heredia por un caso de atrofia muscular espinal y terminó contagiándose en el centro de salud con KPC, una bacteria multirresistente a los antibióticos.

Evelyn Vergara (23), precisó a RPP Noticias que el 27 de enero tomó conocimiento que su hijo fue contaminado por otro niño de 14 años, portador de KPC, al convivir en la misma sala de Pediatría II.

"Mi hijo convivía durante tantos meses con cinco niños más y hace tres o cuatro días nos dieron esta noticia que nos dijeron que habían niños contaminados con esta misma enfermedad y que el examen de mi hijo salió positivo. Ayer en la noche una mami nos dio la noticia que su hijo también había sido contaminado", dijo.

La madre de familia indicó que su hijo se encuentra aislado, junto a otro menor de edad que también contrajo KPC, y que hasta el momento no puede tener contacto con él.

"El niño que es portador o que tiene la enfermedad debería estar aislado para que los demás niños no estén en riesgo y no corran el peligro de tener esta enfermedad ya que no tiene cura ni tratamiento", lamentó.