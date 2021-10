Niño de cuatro años está esperando más de seis meses por una operación al riñón

La madre denunció demoras en el trámite para que su hijo pueda ser operado. | Fuente: RPP

La señora Glescia Zúñiga denunció que su hijo, de apenas cuatro años, está esperando más de seis meses por una operación al riñón, pero hasta ahora no ha sido programado.

A través del Rotafono, la madre del menor hizo un llamado al Ministerio de Salud para que tome cartas en el asunto, ya que su hijo sufre de fiebre y cólicos debido a su dolencia.

La señora contó que en mayo del 2020 su hijo fue diagnosticado en el Hospital Cayetano Heredia con litiasis renal, una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en los riñones.

Según su versión, en dicho hospital le dijeron que, debido a la complejidad de la dolencia, su hijo debía ser trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, trámite que demoró varios meses.

Cuando se concretó el traslado, los médicos del Hospital del Niño le dijeron que debía ser sometido a una operación, pero -relató- le explicaron que este nosocomio no contaba con los equipos necesarios para realizarla, por lo que debían ser alquilados.

Demoras en el trámite

La madre inició los trámites para que el Seguro Integral de Salud (SIS) cubras los gastos, pero -según señaló- le dijeron que esto no podía realizarse.

“He hablado con el joven del SIS y él me explica y me dice que el SIS no cubre el alquiler de ese equipo, pero podría cubrir la cirugía en otro lugar, no en el Hospital del Niño”, comentó.

El problema es que le han dicho que este trámite puede demorar varios meses, tiempo en el que cual su hijo sigue sufriendo de fuertes cólicos y fiebre.

Actualmente, el menor tiene que tomas analgésicos para poder tolerar el dolor.



