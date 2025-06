Historias de emotivos reencuentros se vivieron en la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

El terminal aéreo empezó desde hoy sus funciones en modernas instalaciones. Cientos de personas han llegado para recibir a sus seres queridos.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez empezó a recibir sus primeros vuelos procedentes de Europa y un equipo de RPP estuvo presente para recoger las diferentes historias de personas que esperan reencontrarse con sus seres queridos luego de mucho tiempo.

Un padre de familia, junto a su esposa, contó que espera la llegada de su hija a Lima luego de que se fuera a trabajar en Madrid, España, hace ocho meses. Además, reveló que ella vendrá a su capital con su nieta, a quien conocerá por primera vez. Sobre el tráfico para llegar al nuevo terminal aéreo, contó que no tuvieron inconvenientes para llegar.

"El tránsito (para llegar al aeropuerto) ha sido normal, yo he venido en mi movilidad y ha estado tranquilo. Tomé mis precauciones y vine con más tiempo de anticipación", expresó.

Otro caso es de una tía que espera el regreso de su sobrina Marilyn, quien desde hace un año reside en Madrid y hoy vuelve con su familia. Por ello la familia decidió recibirla con dulces, así como una pancarta.

Una mujer, acompañado de sus dos mascotas, acudió hasta el nuevo terminal aéreo para esperar el arribo de su hijo, quien vuelve a nuestro país procedente de España.

"Vine con Lola y Cuy. Todo bien, se me acercó (personal del aeropuerto) y me dijeron que tenga cuidado con las rampas, que use el ascensor. Después todo bien. Para llegar también todo bien, está lindo todo", comentó.

Una nueva era

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez empezó a operar de forma oficial este domingo, 1 de junio, tras 15 días de marcha blanca.

Desde las 8:00 a.m., el terminal aéreo abrió sus puertas para recibir a los pasajeros. Sin embargo, recién empezaron a aterrizar los primeros vuelos a partir de la 1:00 p.m.

El primer vuelo que aterrizó en el nuevo terminal aéreo provenía de Madrid (España) y llegó a suelo peruano a las 12:59 p.m. Posteriormente, le siguió a la 1:02 p.m. otra aeronave procedente de Santiago (Chile). El tercero arribó desde Buenos Aires (Argentina), a la 1:07 p.m. Más tarde, a la 1:19 p.m., llegó otro avión también procedente de la capital chilena.