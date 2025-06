"Una ciudad que no se preparó para este terminal": arquitecto alerta sobre dificultades para el acceso al nuevo Jorge Chávez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El arquitecto urbanista Aldo Facho reiteró la necesidad de mejorar la accesibilidad al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras su inauguración este domingo, 1 de junio, y las limitaciones que presenta respecto al ingreso de los usuarios en el antiguo terminal.

"Al antiguo Jorge Chávez, la gente llega en transporte público, en taxis, digamos, servicios cotidianos. Inclusive, esperaban a los viajeros fuera, la gente entraba y salía caminando para tomar un taxi, un transporte público. Hoy eso es imposible, salvo que tomes obviamente los servicios que están dentro del aeropuerto", apuntó en diálogo con RPP.

Precisamente, explicó que quienes no usan los servicios de taxis oficiales, de aplicativos, o el servicio Airport Express "deben caminar más o menos 230 metros" hasta llegar a la vía libre, donde podrán acceder a los taxis ordinarios o vehículos previamente contratados para el recojo o llegada.

"Aun si pudiésemos cruzar la Av. Morales Duárez, tenemos dos kilómetros hasta la puerta de entrada de la terminal, lo cual es muy difícil que alguien lo pueda recorrer, más con maletas o tal. Entonces, esto genera una importante separación de la infraestructura aeronáutica de la ciudad. Normalmente, en países donde sucede esto, hay servicios continuos de buses o de trenes o de transporte que hacen que las personas lleguen a un punto seguro y los trasladen a la terminal sin tener que sufrir, digamos, este impasse. Hoy, esto, en el Jorge Chávez, no sucede", indicó.

Para el especialista, al salir del aeropuerto, el turista extranjero o nacional "se encuentra con una ciudad que no se preparó para este terminal". "Nos encontramos con unos puentes temporales, modulares, de dos carriles cada uno, evidentemente insuficientes para el flujo que se prevé", agregó.

Espacio limitado para Migraciones

Facho, quien fue usuario del nuevo aeropuerto, también llamó la atención por el espacio otorgado a Migraciones. "Me pareció pequeño para el flujo de personas, me parece que es más pequeño que el que hoy teníamos en el antiguo Jorge Chávez. Entonces, yo imagino evidentemente que hay todo un trabajo de diseño de flujos para que esto no genere impasses entre los turistas y viajeros", comentó.

Por otro lado, criticó la colocación de paneles en los muros del río Rímac, un intento que consideró insuficiente para ocultar una realidad que no ha sido solucionada por décadas y que atribuyó a la "falta de decisión política".

Asimismo, dijo que es "preocupante" que aún no se cuente con avances de los proyectos planeados para facilitar el acceso al nuevo aeropuerto.

"Han pasado cuatro años desde que LAP empezó a construir el aeropuerto y el Gobierno se comprometió a que cuando se inaugurase iba a haber el puente Santa Rosa y una vía expresa que ha sido también muy criticada cronísticamente, para la cual no hay ninguna noticia", sostuvo.