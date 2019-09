Entrevista a Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú. | Fuente: RPP

El presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, Óscar Pérez, señaló este lunes que "no es descabellado" considerar el envío direccionado desde el régimen de Nicolás Maduro de delincuentes venezolanos al Perú para perjudicar el fenómeno migratorio y la oposición política.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el también exdiputado venezolano afirmó que resulta sospechosa la frecuencia y la violencia con la que se registran hechos delictivos en el país cometidos por venezolanos.

"Nos preocupa la frecuencia, no hay un día en las noticias donde no aparezca un venezolano accionando de manera delictiva (...) parece algo prediseñado con la intención de descalificar al éxodo y a la población migrante y refugiada en el país y para crear un problema al Estado peruano", dijo.

Óscar Pérez recordó que en la década de los años 80 se registró un éxodo masivo de cubanos por el puerto de Mariel. Para él, hubo entre los migrantes algunos "indeseables" que partieron a generar problemas en los países donde arribaron. Por eso, el exdiputado insistió en que no es descabellado pensar que hay "motivaciones políticas" alrededor de la criminalidad venezolana en Lima y otras regiones.

El exdiputado resaltó que los "malos elementos" de origen venezolano que cometen delitos en el Perú encontrarán como primer muro de contención a los buenos venezolanos, quienes también son víctimas de estos "depredadores sociales". Denunció que estos grupos delictivos son los mismo que actúan como colectivos en defensa de la dictadura de Nicolás Maduro.

"La inmensa mayoría de los venezolanos que nos encontramos en el Perú somos gente de bien, decente y honesta. En este momento en nombre de esa Venezuela decente no me queda más que pedirle perdón al pueblo peruano que se siente afectado por la incursión de estos malos elementos de origen venezolano. Pero también pedir además de esa comprensión permanente que no estigmatice y no generalice", manifestó.