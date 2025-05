Paciente al que le suministraron suero defectuoso denunciará a Medifarma y a la clínica Sanna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Omar Luis Garay Campomanes, uno de los pacientes al que se le suministró el suero fisiológico del lote defectuoso de Medifarma, anunció que presentará una denuncia contra la empresa farmacéutica y la clínica Sanna por lesiones culposas.

El hombre de 37 años relató que este producto, que provocó la muerte de al menos siete personas, le ocasionó efectos adversos como flebitis, es decir, una inflamación en las venas superficiales.

"Los doctores me explicaron que al ingresar el suero las venas se habían quemado y que eso había conllevado a la flebitis, por lo que no podía mover la mano", mencionó.

Tanto era el dolor y molestias que le causaba el suero que, en un momento de desesperación, pidió que le retiren las vías. A ello, añadió que "ya no sentía mis piernas" y que al presentar un fuerte dolor, intentó quitarse las vías, las cuales se llenaron de sangre.



"Yo empiezo a querer levantarme, y cuando las enfermeras corren y vuelven a echarme, diciéndome que no me puedo levantar, es ahí donde yo exijo que me quite la vía", sostuvo.

Omar Luis Garay Campomanes denunció, además, una mala atención e incluso amenazas por parte del personal del establecimiento de salud.

"Cuando yo estaba en la sala de recuperación no me tomaban importancia; sin embargo, a otros pacientes, sí. No sé si es un tema de estereotipos, del lugar de donde uno vienes, de tus rasgos, no lo sé, pero sí noté que no se me hacía caso", manifestó.

"Si es que yo no hubiese intentado levantarme, creo que me hubiesen dejado ahí retorciéndome y no sé qué me hubiera pasado", culminó.