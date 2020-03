Paciente cero de nuevo coronavirus en Perú: "Tenía miedo de que esto se complique"

| Fuente: Minsa | Fotógrafo: GATO

El trabajador de Latam que fue diagnosticado como el primer peruano portador del nuevo coronavirus, habló con RPP Noticias sobre cómo vive el proceso desde que se enteró que tiene la enfermedad.

El piloto de 25 años, que fue contagiado en un viaje de vacaciones a Europa, relató a través de mensajes de voz en WhatsApp, que al llegar al Perú decidió hacerse "sí o sí el descarte antes de entrar a trabajar".

"Al esperar el resultado si sentí un poco de angustia, quería que me digan de una vez si era negativo o positivo. Ni bien me dieron la respuesta, tomé las medidas correspondientes y desde ese momento ya nadie salió de la casa", dijo el joven

El piloto, que contagió a otros tres miembros de su familia, contó que desde el inicio trataron la enfermedad como un resfrió común, y que luego por recomendación médica tomaron vitamina A para "regenerar la mucosa".

Además, indicó que como familia tomaron medidas preventivas para evitar más contagios.

"Nos quedamos acá, aislados, prácticamente, nos tratamos de organizar, hemos contratado a una señora que nos hace el almuerzo en otra casa y no las envía", dijo y agregó que con el lavado de manos y otras medidas de protección consiguieron que otros tres integrantes de su familia no se contagien.

"Tenía miedo de que esto se complique, pero al final nunca pasó. Era más que todo por la información que había recibido de las noticias de otros países, que más que todo lo que hacen ellos es alarmar. Yo lo tengo (el coronavirus) y la verdad que ha sido hasta menos que un resfrío común. Ya han pasado pocos días y ya estoy recuperado prácticamente al 100%", dijo a RPP.

El joven indicó que casi ya no tiene síntomas, pero aún sigue las recomendaciones médicas y espera la recuperación de los miembros de su familia infectados.

Indicó que se si se toman "las medidas correspondientes desde un principio" las personas afectadas no van a tener complicaciones.



"Yo tomé las pastillas que me recomendó el médico para tratar un resfrió común y efectivamente solamente tuve una ligera tos y un poco de malestar general [...] quiero que se tranquilicen las personas para que no crean que esto es el fin del mundo [...] mi abuela lo ha tenido, mi abuelo lo ha tenido y no presentan mayores complicaciones", afirmó.