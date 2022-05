Pacientes oncológicos hacen cola desde las 2:00 a.m. para sacar cita en el INEN

Este era el panorama afuera del INEN en la madrugada. | Fuente: RPP / Ada Ramos

Pacientes oncológicos y parientes de estos hacen cola desde las 2:00 a.m. para sacar una cita en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el distrito de Surquillo.

Un equipo de RPP Noticias llegó muy temprano a este hospital y constató que ya había una fila de pacientes y de parientes, quienes esperaban realizar el trámite.

El señor Darwin Rivas, el primero de la cola, aseguró haber llegado a las dos de la madrugada para poder sacar una cita para su hermano, a quien le detectaron cáncer de páncreas. El hombre relató todo el trance que ha significado el trámite.

“Yo vengo desde Sullana, desde Piura. Vengo por una cita para mi hermano, a quien se le ha detectado un cáncer de páncreas y ha sido derivado por SIS acá. Estoy esperando desde las dos de la mañana”, señaló.

“Es un poco complicado la situación adentro, no hay quien te oriente bien. Tienes que llegar a Prevención. Luego, he tenido que hacer otra fila para sacar otro ticket. Pensé que era la cita, pero me informaron que no era la cita, que recién la voy a sacar hoy”, sentenció.

Dificultades

El señor dijo que está desde hace 15 días en la capital haciendo todo este trámite. Debido a que no tiene familiares en Lima, se ha visto en la obligación de alquilar un cuarto por 50 soles al día-

Nuestra reportera conversó con otras personas en la cola, quienes refirieron que el principal problema se da con las citas adicionales, por lo que deben hacer fila desde muy temprano para realizar todo el proceso.

Para combatir el frío de la madrugada, las personas en la cola se abrigan con colchas y frazadas. Algunos, sabiendo que la espera se prolongará por varias horas, traen de casa bancos o sillas plegables, a fin de esperar sentados por la atención.



