Estafadora que fugó tras vender entradas falsas asegura que también se engañó a personas para concierto de Bad Bunny

La joven de 18 años ahora vive en Madrid, pero no tiene dinero para mantenerse | Fuente: Facebook

Pamela Cabanillas, la mujer que estafó a miles de personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, aseguró que se viene otra gran cantidad de gente afectada porque también vendió boletos fraudulentos para los dos próximos conciertos de Bad Bunny el 13 y 14 de noviembre.

"Te hablo de mil personas (estafadas) en general, de los conciertos pasados y los que vienen. Puede ser de 250 a 300 personas", indicó en una entrevista brindada al programa Panorama.

La joven dejó Milan para radicar en Madrid y aseguró que quiso entregarse a las autoridades internacionales, pero al no tener orden de captura internacional están impedidos de arrestarla.

"No me he arrepentido (de entregarme). No me aceptaron las autoridades europeas, me dijeron que no tengo una orden de captura que solamente es una alerta azul para saber mi ubicación. Me tomaron mis huellas dactilares, me preguntaron dónde vivía y me botaron de la dependencia policial. Pasó lo mismo en el consulado peruano", sostuvo.

Pamela Cabanillas dijo que una de sus opciones es volver al Perú, pero no cuenta con dinero para comprar los pasajes y por ello promociona eventos a través de sus redes sociales para sobrevivir en Europa. Para ello le pagaron unos cincuenta euros.

"He tratado de ponerme en su lugar (de las víctimas) y no me imagino el mal momento que están pasando, que ellos me vean sonriendo. No estoy así. Una persona puede mostrar que está feliz, pero por dentro se siente mal y rien para olvidar el dolor", señaló.

"Ya me lo gasté todo"

Hace unas semanas la propia Cabanillas había señalado a este mismo programa que se había quedado sin el dinero producto de las estafas porque lo gastó en ropa cara y zapatillas.

“Soy una persona que le gusta mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”, afirmó.

Pamela Cabanillas hacía la reventa de entradas a través de las redes sociales y para ello se contactó con varios personajes con una cantidad enorme de seguidores en Instagram o Tik Tok. Entre ellos están: Cristian Valcárcel y Diego Zurek. Ambos aseguraron que fueron víctimas y no cómplices de la joven, quien ya cuenta con más de tres denuncias en su contra por estafas.

Cabanillas fugó del país un día antes de realizarse los dos conciertos de Daddy Yankee y afirmó en la entrevista que ni Diego Zurek o Christian Valcárcel tenían conocimiento de los movimientos fraudulentos de las entradas.